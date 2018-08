Terelu Campos ha decidido hacerse una doble mastectomía La hija de Teresa Campos fue fotografiada disfrutando de la noche con su ex, Salvador Pérez

La vida de Terelu Campos se ha convertido en un carrusel de emociones en las últimas semanas. La presentadora se encuentra en su Málaga natal recuperándose de la operación en la que se le extrajo un tumor de la mama izquierda. Allí se ha refugiado en su familia y amigos para animarse tras haber sido diagnosticada de nuevo de cáncer, justo un año después de haber sido dada de alta. Un proceso que, según su hermana Carmen Borrego, no está siendo tan fácil como aparenta en redes sociales.

Terelu Campos ha estrenado el mes de agosto protagonizando la portada de dos revistas, aunque por cuestiones bien diferentes. Por un lado, en ¡Hola! la hija de María Teresa Campos ha desvelado la dura y drástica decisión que ha tomado para enfrentarse de nuevo al cáncer: realizarse una doble mastectomía. Sin embargo, Terelu aparece en la portada de la revista Lecturas por un motivo totalmente distinto, y es que según la publicación, la presentadora habría reencontrado el amor junto a una de sus exparejas, el abogado Salvador Pérez.

A estas cuestiones ha respondido la propia hermana de Terelu, Carmen Borrego, cuando ha entrado vía telefónica en el programa ‘Sálvame’. Borrego ha comenzado su intervención confirmando que ya tenían los resultados de análisis del tumor y que, como era previsible, es maligno. No obstante, ha relatado que Terelu no necesitará quimioterapia, sino radioterapia, más un tratamiento hormonal durante cinco años. “Es lo que ella llama la pastilla y que no le gusta por los molestos efectos secundarios, le hincha y le provoca dolores”. Pero la cuestión clave en este tratamiento va a ser la doble mastectomía. “Cuando la decisión la tomas tú es más duro”, ha declarado Carmen, que ha explicado que esta operación tendrá que realizarse antes de comenzar la radioterapia dado que “es más fácil reconstruir una mama que no está radiada”.

La menor de las hijas de Teresa Campos ha confirmado que su madre apoya la dura decisión de Terelu y que, en un principio, la una y la otra evitaban hablar de mastectomía por la reacción que ambas pudieran tener, aunque finalmente descubrieron que pensaban lo mismo, es la mejor opción para evitar que el cáncer vuelva a reproducirse.

Tras confirmar que sigue con dolor y que por eso no intervenía Terelu por teléfono, Carmen Borrego ha dejado totalmente abierta la otra incógnita que rodea a su hermana: su supuesta relación con el que fuera su pareja, Salvador Pérez. “Si mi hermana es feliz, ojalá”, ha respondido Borrego que, no obstante, ha apostillado que “son ellos a los que les corresponde confirmarlo o desmentirlo”. La hermana de Terelu ha recordado que Salvador, con el que la presentadora compartió dos años de su vida, es un hombre muy importante y querido en su familia, y en ningún momento ha desacreditado las hipótesis de los colaboradores de ‘Sálvame’ que daban por hecho que Terelu estaba de nuevo ilusionada.