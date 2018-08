La mejor terapia de Terelu Campos tiene nombre y apellidos: Salvador Pérez

En sus horas más difíciles, la presentadora se rodea en Málaga de personas que han marcado su vida

El verano de Terelu Campos dista mucho de lo que ella esperaba. La intervención de su tumor a comienzos de julio ha supuesto un punto de inflexión en sus planes estivales y la colaboradora ha tenido que sacar fuerzas de flaqueza, así como motivos para sonreír. En Málaga encuentra siempre su diván, su pequeño paraíso y allí es donde reflexiona, disfruta y cura las penas a partes iguales. Y ahora parece que tras una mala racha, Terelu vuelve a recuperar la ilusión.

Un culpable de ello es un viejo conocido en su vida, Salvador Pérez. Ambos han disfrutado de un agradable día en la capital de la Costa del Sol, tal y como informa la revista ‘Lecturas’. Este hombre parece haberle devuelto las ganas de creer en el amor a la presentadora. Se conocen más de que de sobra ya que estuvieron juntos desde 2010 a mediados de 2011. Fueron muy felices e incluso les vimos muy acaramelados en los balcones de la Semana Santa de Málaga.

Ocho años después, la llama de su pasión parece estar muy viva. Los dos han vivido los encantos del verano andaluz con un romántico fin de semana en tierra malagueña. El plan fue el siguiente: Salvador pasó a recogerla por el domicilio de María Teresa Campos, que es donde Terelu se aloja cuando baja a la ciudad de su madre, y se fueron a cenar con una pareja amiga. Las risas y la buena sintonía marcaron la velada. Unos buenos momentos que se convierten en la mejor terapia para la Campos.

Sin embargo, lo mejor estaba por venir y tras el homenaje al paladar, ambos salieron del restaurante en actitud muy romántica, cogidos del brazo. Acto seguido cogieron un taxi que les transportó hasta un céntrico hotel donde pasaron la noche. Un plan de ’10’ y que llega justo cuando la presentadora ya conoce los resultados de su operación, que han sido estudiados en un prestigioso laboratorio de Estados Unidos. Su primera reacción tras conocer el diagnóstico será someterse a una doble mastectomía en las próximas fechas.

Salvador Pérez es un abogado de 36 años, está separado y tiene dos hijos por los que Terelu siente auténtica devoción. Tanto es así que no duda en referirse a ellos como “mis niños” en televisión. Se sacan 16 años y esta diferencia de edad fue uno de los hándicaps de la pareja durante su primera etapa juntos. Él tenía 28 y ella 44, algo que hoy en día no es ningún obstáculo. Por el momento, no se puede hablar de que hayan vuelto a retomar su relación, pero lo que es evidente es que se llevan muy bien, hay mucho cariño y la pasión parece haber avivado unos sentimientos que yacían dormidos en algún punto de sus corazones. ¿Hará bueno Terelu Campos aquello de ‘donde fuego hubo, cenizas quedan’?