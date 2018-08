El cáncer le ha hecho tomar una complicada opción por su salud

“Estoy decidida a hacerme una doble masectomía”, así lo confirma alto y claro Terelu Campos. Tras conocer los análisis del segundo tumor que le surgió en la misma zona, la presentadora ha tomado la complicada decisión. “La otra opción, en vez de quitarme los pechos, serían 25 o 30 sesiones de radioterapia y cinco años de tratamiento hormonal con pastillas, pero ¿quién me asegura a mí que, después, no me vuelva a aparecer otro tumor? Necesito ya un poco de paz“, asegura Terelu Campos en una entrevista con la revista Hola.

“Sé que es una decisión difícil, pero está muy meditada porque creo que es lo mejor para mi y para mi futuro. No es que me haya levantado esta mañana y haya dicho: ‘Voy a hacerme esto'”, declara la presentadora. Si su médico de confianza da el visto bueno, la operación se realizaría en septiembre. Los análisis confirmaron que se trataba de un tumor lobulillar de siete centímetros, un tipo que suele aparecer en ambos pechos, aunque “de momento, solo ha aparecido en la mama izquierda”, cuenta Terelu.

“En mi caso, y al no existir ya tumor alguno, se haría una reconstrucción de los senos, en el mismo quirófano, nada más hacerme la masectomía”, cuenta Terelu Campos, que ha resaltado especialmente el apoyo de su madre, María Teresa Campos en su decisión. “Mi madre me pone como ejemplo a Angelina Jolie. Me ha sorprendido su reacción y me ha dicho que esté muy firme”, dice la presentadora.

Su hija, Alejandra Blanco, es la mayor preocupación en la vida de Terelu Campos y su futuro está muy presente. “A mi hija es a la que más le impresiona mi decisión, porque no deja de ser una niña de 18 años, aunque piensa que es por mi seguridad y también por la suya.’Mama, ¿me puede pasar esto a mí también?’, me pregunta”, cuenta con serenidad Terelu. Y es que para la presentadora el bienestar de su hija es fundamental: “Mi mayor alivio sería que, genéticamente, no le transmita nada a mi hija, que todo lo malo que tengo que pasar me pase solo a mí”.

Terelu Campos, ajena a los rumores

Su vida personal también ha sido motivo de preguntas. Su supuesta vuelta con Kike Calleja le da risa a la presentadora. “No tengo nada con Kike, para mí es como un hermano del alma”, declara Terelu Campos. El mismo buen humor con el que recibió la ‘noticia’ de la boda de su hija: “Es una tontería como la copa de un pino. El otro día me lo dijo Alejandra y nos echamos a reír los dos”. Y es que las risas siguen siendo fundamentales en la vida de Terelu Campos.