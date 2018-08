Descubrimos el tatuaje de Sergio Ramos con un mensaje secreto de Pilar Rubio

Ay Sergio de mis amores! Lo que nos ha costado que te bajes las medias!😂😂😂 ⚽️⚽️⚽️ Hace unos meses tuvimos el placer de hacer una entrega a domicilio y llevar un tattoo sonoro a esa pierna izquierda! No todos los días se agarra una a una extremidad tan valorada por un país entero!😂 ⚽️ Muchos conocidos que sabían que le habíamos tatuado nos preguntaron por los chascarrillos típicos… “¿tienen una nevera de oro?” “¿hay unicornios en el jardín?” “ “lleva las medias puestas en casa?”… Bueno, como no forofa futbolística diré que lo más destacado de esa tarde fue… que nos trataron genial! Que @pilarrubio_oficial con un barrigón de muerte (tuvo el bebé al día siguiente) no paró de traernos bebidas, agacharse (no se sabe cómo!) a desenchufar regletas que hacían falta, y darnos cháchara! Y que @sergioramos ,al que habíamos levantado de la siesta porque no sabía que veníamos, se comportó como el cliente soñado de cualquier tatuador! ⚽️ Así que aprovecho que os lo cuento para hacer lo que haría con cualquiera de vosotros que estuvierais viviendo un momento importante de vuestra vida: Sergio! Mucho ánimo!! Te deseo lo mejor en el Mundial!!!😀💪🏻 #tatuajessonoros #skinmotion #segioramos #worldcup #mundial2018 #finitofinito #soundwavetattoos #soundwavetattoo #tattoo #tattooapp #tattooartist #repost #app #family #tatuajesmusicales #estudioelsalado #volaverunt

