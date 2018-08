El sorprendente lío amoroso de Sofía Suescun con un ídolo pop adolescente

Una relación de la que poco se sabía Los jóvenes quedaron en varias ocasiones

Sofía Suescun no sale de una cuando se mete en otra. Tras su dimes y diretes con Alejandro Albalá, su último novio, la concursante de realities por excelencia se vuelve a convertir en noticia por un lío amoroso del que hasta ahora nada se conocía. Futbolistas, viceversos y novios ‘de’ han formado parte del currículum sentimental de la pamplonica, una lista a la que se suma un chico con gran peso en la escena del pop adolescente en España.

Puede que a muchos no les suene el nombre de Jesús Oviedo (19), pero si decimos que este pertenece a una de las mitades del dúo musical Gemeliers la cosa cambia. El programa Sálvame contactó con el cantante para conocer algo más sobre los rumores que le vinculaban con la última ganadora de ‘Supervivientes’, una pregunta que trajo consigo unas sorprendentes declaraciones. Pese a que en un primer momento el artista no quería pronunciarse al respecto, segundos después dejaba claro que entre él y Sofía Suescun había existido algo. “Yo no digo nada de cosas que hago con mujeres”, decía el joven para después añadir: “Si algo se ha dicho mentira no es”. El sevillano confirmaba su aventura con Sofía e incluso se atrevía a contar que tras conocerse en la discoteca madrileña Opium ambos quedaron en varias ocasiones durante los meses de septiembre y octubre.

La discreción del gemelier parece que se disipó a lo largo de su conversación con ‘Sálvame’ y dejó la puerta abierta a hablar próximamente. “Entraremos en detalles cuando ella quiera hablar”, decía el ídolo adolescente que terminaba tendiendo su mano a la prensa en lo que respecta a este tema:”Cuando ella diga algo llamadme si queréis”. La vida de Sofía Suescun parece divisar un nuevo capítulo mediático en el que, como no, sus conquistas vuelven a convertirse en noticia.