Joan Manuel Serrat, obligado por salud a interrumpir su gira

El cantautor catalán sufre de disfonía y cancela seis conciertos

Joan Manuel Serrat ha cancelado los próximos seis conciertos de su gira ‘Mediterráneo Da Capo’ debido a una laringitis aguda. El músico catalán tenía previsto actuar en Sitges, Torrevieja, Tarragona, Porta Ferrada, Marbella y Jerez en las primeras semanas de agosto, pero el impedimento de salud le ha obligado a cancelar los eventos. En la localidad de la Costa del Sol, Serrat se sumaría al Starlite, el festival más importante de la alta sociedad durante el verano.

[Te puede interesar: La nieta de Serrat, Luna, relata el acoso que recibió en un tren]

“Disfonía por laringitis aguda”, confirma el comunicado de su promotora por la que el doctor Pedro Clarós ha prescrito “reposo vocal profesional estricto de dos semanas” a Joan Manuel Serrat. Pese a no haber fecha de regreso, se espera que tras el tiempo de descanso Serrat pueda volver a los escenarios para continuar con su gira, siempre y cuando la evolución clínica sea satisfactoria. Teniendo en cuenta que las siguientes fechas son a partir de septiembre, se antoja probable su regreso. En su gira, ‘Mediterráneo Da Capo’, el músico catalán repasa el disco que cambió su carrera y del que han salido algunos de las canciones más reconocidas del artista, como ‘Lucía’.

Su nieta, acosada en un tren

La noticia de la cancelación de los conciertos llega una semana después de que su nieta, Luna Serrat, relatase cómo fue víctima de acoso por parte de un hombre con el que coincidió en un tren.

Momentos tan incómodos como el que contó: “El señor se pone a ver ’50 sombras de Grey‘ y me pide que la vea con él, su torpeza con el castellano me sirve de excusa y digo que no le entiendo, me giro y él insiste. En cada escena de sexo, se ríe, me mira, me siento incómoda y a él le gusta”. Una desagradable experiencia con la cual Luna Serrat trató de concienciar a través de su relato.