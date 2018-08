Isabel Pantoja cumple 62 años: Repasamos su vida desde que salió de prisión

Su segundo cumpleaños tras salir de prisión. Regreso a los escenarios y tensiones familiares marcan sus últimos años.

Isabel Pantoja cumple este jueves 2 de agosto 62 años. La artista se ha ganado a pulso ser una de las mujeres más famosas de nuestro país, una vida que ha sido narrada durante casi cinco décadas por la prensa y que ha contado con los todos los ingredientes imaginables de las mejores series de ficción.

La realidad ha puesto en jaque a la tonadillera a lo largo del tiempo, una historia que contó con un punto y aparte desde que salió de la cárcel de Alcalá de Guadaria hace ya más de dos años, tras ser condenada por blanqueo de capitales en el marco de la operación Malaya. Desde entonces, vive una etapa personal muy diferente. Recluida en Cantora, la finca que heredó de su marido Francisco Rivera, Pantoja disfruta de una vida tranquila junto a su madre, Ana, y su hermano Agustín. Este jueves cumple Isabel 62 años y Look repasa cuáles han sido las fechas clave para Isabel desde que abandonara la prisión sevillana de mujeres en la que dice pasó muy duros momentos.

Recupera la libertad

La ex pareja del que fuera alcalde de Marbella Julián Muñoz, también condenado, dio carpetazo a su etapa más oscura cuando el 2 de marzo de 2016 abandonó la cárcel. Fueron dos años de prisión que le privaron de libertad, de la compañía de los suyos y de sus fieles seguidores. A primera hora de la mañana la artista salía por las puertas de la prisión sevillana ataviada con un poncho de estampado étnico y botas altas de cuero, una imagen que no podrá olvidar jamás. A su lado, al igual que en el resto de salidas que Isabel realizó cuando disfrutó de los permisos penitenciarios, le acompañaba su hermano Agustín que puso rumbo a Cantora en su propio coche. Ella que pensó que nunca ingresaría en prisión, condenada a 24 meses y tras agotar todos los recursos ante los tribunales, recuperaba al fin la ansiada libertad.

Boda de su hijo Kiko y su regreso al papel couché vía exclusiva

Tras su salida de prisión, la tonadillera se refugió en los muros de Cantora y se atrincheró durante los primeros días. No quería saber nada del exterior. Su salida en libertad despertó enorme expectación y no sería hasta la boda de su hijo Kiko, el 9 de octubre de 2016, cuando volveríamos a verla.

Pantoja engalanó Cantora para recibir a cientos de invitados que volvieron a ver a la cantante tras muchos meses de ausencia. Mucho más delgada y con un espectacular vestido rojo, como no podía ser de otra manera, ejerció de flamante madrina y acompañó a su primogénito al altar. Una imagen para el recuerdo, vía exclusiva.

Nuevo disco y vuelta los escenarios

El mes de noviembre de ese mismo año significó para Isabel Pantoja su retorno al terreno profesional. La artista vio publicado por fin el trabajo discográfico que grabó poco antes de ingresar en prisión junto a su gran amigo Juan Gabriel -fallecido en agosto de 2016 – . ‘Hasta que se apague el sol’ fue el nombre escogido por la artista para su nuevo disco, un proyecto muy especial para ella dado que no pudo despedirse del divo mexicano, uno de sus más grandes apoyos a lo largo de su vida. El Teatro Real Carlos III de Aranjuez fue el escenario elegido para presentar su último trabajo, el 10 de noviembre de ese mismo año 2016. La expectación era máxima y la prensa abarrotó el recinto. Isabel cantó , pero no dijo ni una palabra. Con nuevo look y visibles cambios estéticos en su rostro, Pantoja no decepcionó a sus seguidores, ávidos de la artista y su voz tras más de dos años sin escucharla.

Primera y última exclusiva (por ahora) en televisón

La vuelta televisiva de la artista, el 31 de enero del 2017, tras salir de prisión, se convirtió en todo un acontecimiento que fue seguido por casi cinco millones de espectadores. Pablo Motos la recibió en su programa ‘El Hormiguero’, emitido en prime time y al que Pantoja convirtió en uno de los espacios no deportivos más vistos de ese año.

Isabel contó poco, o mejor dicho nada, sobre su estancia en prisión. Motos preguntó de manera comedida y calculada y aderezó la entrevista con todo un despliegue escénico diseñado para la actuación de Isabel, quien cantó acompañada de una orquesta sinfónica. Un gran esfuerzo por parte de la producción de Antena3 que se vio gratamente recompensado dados los excepcionales datos de audiencia.

Triunfo en el Festival de Viña del Mar

Isabel parecía coger fondo para el que era su regreso definitivo a los escenarios. El 25 de febrero del 2017 la cantante deleitó a uno de los públicos más exigente de toda Latinoamérica, el aforo de la mítica Quinta Vergara en Viña del Mar.

Viña fue el marco perfecto para que la sevillana volviera a darse un baño de multitudes tal y como lo hacía en sus mejores tiempos. Esa noche recibió hasta tres Gaviotas – tradicional galardón del festival- en reconocimiento a toda una carrera artística. El público y la crítica disfrutó de su esperada reaparición e Isabel volvía a pisar las tablas de los escenarios y a recibir el reconocimiento del público.

Regreso y homenaje en Perú

Pocos meses después, en julio de 2017, la cantante regresó a uno de los países donde más fans aglutina: Perú. Su presencia en el país inca despertó la curiosidad de los medios de comunicación. Además, la madre biológica de su hija Isa, acudió al concierto disparando aún más la expectación mediática. Los titulares no tardaron en llegar y fueron muchas las voces que apuntaron a un acercamiento de Chabelita con sus raíces, país al que nunca había vuelto desde que Pantoja la adoptara en 1996. Madre e hija viajaron juntas y varios medios locales quisieron conocer a la famosa hija peruana de una de sus artistas mas queridas.

Conciertos en España y cancelación de su gira latinoamericana

La tonadillera regresó por todo lo alto a los escenarios cosechando un gran éxito de crítica y público en su corta gira por España. Más de 100 músicos acompañaron a la tonadillera por algunas de las ciudades más importantes del país, un espectáculo que finiquitó en Las Palmas de Gran Canaria en el mes de enero. La desgracia marcó esta cita con la muerte por infarto de una fan que esperaba entrar en el recinto para ver a su ídolo, un hecho que compartió protagonismo en los medios de comunicación con las duras declaraciones que su hija Isa realizaba sobre su madre en un programa de televisión mientras la artista cantaba.

Su siguiente objetivo era Latinoamérica con dos fechas cerradas en Miami y Puerto Rico, dos conciertos muy importantes en las que según los organizadores tenían vendido el aforo completo. Pese a la gran ilusión que la tonadillera tenía fijada en estas actuaciones finalmente todo se vio truncado por un problema legal: la embajada de Estados Unidos no autorizó el viaje, una decisión muy comentada por la prensa nacional y latinoamericana. Un comunicado oficial de la artista, justificando su ausencia a tan solo dos días del primer concierto, no fueron suficientes para aliviar el enfado de los promotores, que aún piden explicaciones más detalladas por lo ocurrido.

Isabel Pantoja posa por primera vez con sus nietas

El bautizo de Irene Rivera Rosales, segunda hija de Kiko e Irene, fue la ocasión perfecta para que la cantante posara junto a sus dos nietas, unas fotografías que fueron publicadas en exclusiva por la revista Hola. Esta nueva portada llamó mucho la atención de los medios y es que Isabel no acudió a la ceremonia religiosa y tan solo se personó en el banquete, un gesto por el que se la llegó a calificar de “interesada”.

Lo que si cabe apuntar es que la folclórica cambió su actitud con la prensa desde que nació su nieta Carlota y muestra de ello fueron las declaraciones que realizó en la puerta del hospital donde permanecían ingresadas la esposa de Kiko y su hija. Sin cortapisas y con la vehemencia que la caracteriza, Pantoja no dudó en contestar a las preguntas sobre su hija Isabel, pese a los delicados temas a los que se le hizo referencia. Sin duda un momento en el que pudimos ver a la Isabel más temperamental.

No al bautizo de su nieto Alberto

Si durante el bautismo de Carlota todo fueron sonrisas y gestos de cariño, el bautizo del hijo de Chabelita Pantoja no tuvo nada de esto por parte de su abuela. Isabel Pantoja no asistió y su nieto Alberto, que llegaba la pila con 4 años cumplidos, recibió las aguas en ausencia de su abuela Isabel, además de la de su tío Kiko y sus primitos (de la familia solo fue Irene Rosales).

Su enfrentamiento con Dulce Delapiedra, exempleada de la familia, niñera de Isa, y elegida madrina del pequeño, no era un obstáculo que Pantoja estuviera dispuesta a superar. Sus problemas y discrepancias con Alberto Isla, y los propios de su hija Isa con su abuela Ana y su tío Agustin, formaban el cóctel perfecto para mantener la distancia en esta familia protagonista de la crónica social . Este jueves, cuando Isabel cumpla de nuevo años ¿ Se mantendrá la misma distancia? ¿Quiénes irán felicitarla a Cantora?