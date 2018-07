La ilusión frustrada de Nagore Robles

Se trunca su aventura más ambiciosa en televisión. No ha sido elegida frente a Lara Álvarez y Dani Martínez.

Un chasco para Nagore Robles. La que es una de las colaboradoras estrella de Telencinco ha visto pasar el que posiblemente era su proyecto profesional más ambicioso dentro de la cadena de Fuencarral. Convertida en una habitual de la pequeña pantalla desde que en el año 2009 concursara en ‘Gran Hermano 11’, la vasca ha conseguido mantenerse en el escalafón mediático desmarcándose de la ‘losa’ que en ocasiones supone habitar la popular casa de Guadalix de la Sierra.

Hace poco más de un mes LOOK publicó en exclusiva la noticia de que Nagore Robles había grabado el piloto de un nuevo formato destinado a la cadena Cuatro, una versión del programa norteamericano ‘Guess my age’ que en España pasará a llamarse ‘El programa del año’. Dani Martínez y Lara Álvarez fueron los otros dos presentadores que junto a Nagore ‘competían’ por alzarse con el espacio televisivo, dos pesos pesados del entretenimiento con los que la novia de Sandra Barneda tuvo que medir sus fuerzas. Pese a que este digital pudo saber que la ex gran hermana salió airosa de este gran reto, finalmente Mediaset España ha dado a conocer que será Dani Martínez quien se ponga al mando del concurso, de hecho las grabaciones del mismo tendrán lugar en la penúltima semana de agosto.

Con este hecho se da por fallida, al menos por ahora, la eclosión de Nagore Robles como presentadora, un perfil hasta el momento desconocido por el público que la sitúa como comentarista de varios realities y asesora del amor en ‘Mujeres y hombres y viceversa’. Pese a que Mediaset se ha declinado en esta ocasión por el actor y presentador Dani Martínez, cabe esperar que existan nuevos proyectos para los que suene el nombre de la colaboradora, ya que a lo largo de los años se ha convertido en una de las figuras más queridas de la cadena. ¡Otra vez será!