Los motivos por los que Demi Lovato sigue ingresada

La cantante ex Disney sufrió una sobredosis hace seis días

Demi Lovato continúa ingresada tras sufrir, hace seis días, una supuesta sobredosis a causa de la ingesta de heroína. La cantante, y ex estrella Disney, se encuentra acompañada en el hospital por su familia y su ex novio, Wilmer Valderrama, según informa el medio especializado TMZ. La artista, de 25 años, ha sufrido complicaciones en su salud durante los últimos días, a pesar de que los primeros indicios fueran favorables tras ser ingresada. Según el medio estadounidense, Demi Lovato tiene náuseas y fiebre alta que impiden su alta hospitalaria. No hay fechas de una posible salida de la clínica Sinai Medical Center de los Ángeles.

Se espera que cuando Demi Lovato se recupere de las complicaciones que la retienen en el hospital, sea ingresada en una clínica especializada para un tratamiento de rehabilitación, comentó su representante a TMZ. Lovato fue encontrada inconsciente cuando los paramédicos llegaron a la casa, después de una fiesta durante toda la noche en un bar celebrando el cumpleaños de una amiga. Un vídeo filtrado muestra las imágenes de Lovato horas antes de sufrir la sobredosis. En el se puede ver a la cantante con gesto serio mientras su amiga sopla las velas de su cumpleaños.

Sus proyectos profesionales, en entredicho

Lo principal es su salud. Por supuesto, pero el incidente parece dispuesto a golpear seriamente la carrera de Demi Lovato. De momento, Youtube ha paralizado el estreno de ‘Simply Complicated’, un documental sobre la vida de Demi Lovato en el que la cantante habló abiertamente de cómo su infancia marcó su carrera artística y cómo llegó a un punto en el que el alcohol, la droga y la bulimia eran parte de su día a día.

“Estamos en pausa”, declararon desde la plataforma de vídeo, conscientes de que la publicación del documental sería perjudicial tanto para la compañía como para Demi Lovato.