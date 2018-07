Kiko Matamoros se desmarca de Toño Sanchís: “Amigos no somos”

Una foto subida por el ex mánager de Belén Esteban dejaba entrever el reinicio de su amistad

Toño Sanchís sorprendió en su Instagram publicando una foto con Kiko Matamoros con el siguiente mensaje: “De risas con @kiko__matamoros muy buenas para la salud… #salud #amigos #risas”. La imagen creó una gran especulación sobre la amistad entre ambos personajes televisivos y también muchos comentarios al respecto. Look se ha puesto en contacto con Kiko Matamoros para preguntarle sobre la actual relación que mantiene con el ex mánager de Belén Esteban: “Amigos no somos, pero lo hemos sido, tengo un trato cordial con él”.

Y es que la fotografía con la que Toño Sanchís presumía de ‘amistad’ surge a raíz de un evento en el que ambos coincidieron. Fue en la fiesta flamenca de la sala París de Málaga durante el pasado fin de semana. Tras ello, ambos volvieron a coincidir en el tren a la vuelta a casa, trayecto que hicieron juntos. Pese a no ser amigos, Kiko Matamoros afirma estar “agradecido” a Toño Sanchís por los momentos pasados y confirma que no tiene ningún tipo de problema en compartir espacios con él. “Sé, más o menos, cómo es él”, declara el defensor del espectador de Sálvame para añadir “no soy rencoroso”. Un trato respetuoso y amable entre ambos, pero nada más.

La relación que en su momento unió a ambos no se interrumpió con la sentencia que condenó al ex mánager de Belén Esteban a pagar casi 600.000 euros. “Me trae sin cuidado”, contestó Kiko Matamoros sobre si fue ese el motivo que cambió su vínculo con Toño. El propio defensor del espectador de Sálvame habló en su momento sobre la sentencia del juicio entre Sanchís y Belén Esteban. “Me da pena la familia de Toño, del momento que están pasando”, afirmó en Sálvame acerca del difícil panorama que afrontaban los cercanos a Toño Sanchís.

Su hija, radiante en su cumpleaños

La hija pequeña de Kiko y Makoke recibió la mayoría de edad con un fiestón celebrado este fin de semana. Allí acudieron familiares, amigos para disfrutar en una de las discotecas más conocidas de la noche madrileña. ‘Anita’, como es conocida, triunfa en las redes sociales dónde se ha convertido en toda una influencer.

“Quiero dar las súper mega ultra gracias a todos los que habéis venido, a mi madre, sobre todo, que es la que lo ha organizado todo. Ha sido brutal, lo he pasado flipante” fue el mensaje con el que la hija de Kiko Matamoros agradeció la celebración a los presentes.