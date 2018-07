Bea y Rodri, de Gran Hermano 17, denuncian el acoso que reciben en la red

La pareja, que se conoció en el concurso de Telecinco, explican su escalofriante día a día con su acosador

Los llamados ‘haters’ de las redes sociales son una realidad con la que los famosos tienen que convivir día tras día. Pero cuando se pasan ciertas líneas, eso se convierte en acoso. Así lo han denunciado Bea, ganadora de Gran Hermano, junto a su pareja, Rodri, también ex concursante del programa. En su propia cuenta de Youtube, la pareja ha contado el acoso continuo que reciben día a día por parte de una persona. “Hay una persona que nos escribe desde hace año y medio desde cuentas falsas, diciéndonos de todo”, comenta la pareja. Una situación insostenible ya que les está afectando en lo personal y profesional. Según comentan, dicha persona se pone en contacto con directores de salas donde tienen bolos para decirles “barbaridades” sobre ellos. Además, ha tratado de hablar con amigos y familiares de la pareja.

“Me dice a qué hora salgo de casa, cómo voy vestida, con quién voy, me habla de mi pasado, me amenaza”, afirma Bea, ganadora de GH 17. Unas duras declaraciones que dejan claro la gravedad de la situación. De hecho, la pareja no dudó en ponerse en contacto con las autoridades, que están prestando toda la ayuda posible. Al tratarse de un acosador vía digital, los procesos son más lentos porque es necesario recibir permisos de las propias aplicaciones para acceder a los datos.

“Empecé a tener miedo”, dice una emocionada Bea en el vídeo, que ha contado con el apoyo de Rodri en todo momento, y es que la situación ha afectado a su día a día personal y profesional. La pareja ha aprovechado el vídeo para, además de explicar la complicada situación que viven, mandar un mensaje de stop al acoso y al bullying, así como toda forma de odio. Rodri lo define mejor que nadie: Vive y deja vivir.