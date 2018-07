Cristiano ya manda en Turín: Los detalles de su recibimiento

Georgina, inseparable de de Cristiano en su llegada a Turín Cristiano ya habría elegido su nuevo casa

La tarde del pasado domingo, Turín se paralizó. En la terminal privada del aeropuerto de Caselle aterrizó el jet privado de Cristiano Ronaldo. El de Madeira bajó las escalerillas con uno de sus pequeños mellizos en brazos. Una multitud se aferraba a la verja a unos cincuenta metros. Cualquier distancia valía para sacar una instantánea del nuevo ídolo de la ciudad. Junto a Cristiano, bajaron varios miembros de su ‘clan’. Ese nutrido grupo de familiares y amigos que no se separan del portugués. Una de las primeras en bajar fue su novia, la maniquí española Georgina Rodríguez. Nada menos que seis camionetas jeep fueron las encargadas de desplazar a Cristiano y a su séquito.

El espectacular despliegue utilizado por la estructura del club de Turín choca con las primeras informaciones que el propio entrenador, Massimiliano Allegri, trató de dejar caer en rueda de prensa. “Cristiano debe ser normal”, dijo el técnico italiano. De hecho, normalizar la presencia de una estrella mediática del tamaño de Cristiano Ronaldo es el gran objetivo de la Juventus de Turín, según publica el medio especializado La Gazzetta. De momento, se mira con lupa cada movimiento de Cristiano, look o foto que sube a Instagram. No sólo supone un impacto deportivo para el equipo, sino un impacto social para la ciudad y el país. Georgina se ha convertido en la primera dama del equipo e incluso ha llegado a ser comparada con Kim Kardashian por la prensa del corazón italiana.

El club italiano ha permitido días extra de vacaciones a Cristiano, cuyos últimos momentos los disfrutó en las playas ibicencas, por lo que el portugués se incorporará con retraso a la pretemporada que su nuevo equipo ya ha comenzado en Estados Unidos. Así quiere la Juventus mimar a su nueva estrella, consciente de que la estabilidad emocional del portugués rige en gran parte su carrera deportiva. Toda la estructura del club, y parte de la ciudad, a servicio de Cristiano Ronaldo.

Cristiano, en busca de su hogar

Cristiano Ronaldo ya ha tomado una decisión sobre dónde va a establecerse en Turín. La ciudad italiano no presenta las posibilidades de la capital española, muy acostumbrada a tener a los miembros más destacados de la sociedad. Turín es una ciudad mucho más pequeña, no llega al millón de habitantes. Según la Gazzetta, en un primer momento Cristiano Ronaldo quedó prendido por la zona de La Mandria. Lugar en el que se hospedó por primera vez al firmar con la ‘Vecchia Signora’ y dónde reside Allegra Agnelli, madre del presidente del club o el asesor y ex jugador Pavel Nevded. Allí, el luso le echó el ojo a una villa de 600 metros cuadrados, con piscina privada y un jardín de grandes dimensiones. Sin embargo, no fue del gusto de Cristiano, que puso su mirada en la zona de La Gran Madre, lugar de referencia turística en la ciudad.

Pese a no tener un anuncio oficial, los medios italianos ya sitúan la casa de Cristiano Ronaldo. Un motivo marca la decisión: La privacidad. Un denso bosque separa la residencia de los barrios de la ciudad. Por lo que nadie podrá husmear en los asuntos privados de Cristiano y Georgina. La modernidad es otra de las razones que han llevado a Cristiano a esta decisión, alejados del corte clásico de los chalets en La Mandria, su nueva residencia consiste en dos villas conectadas dónde el gris impera sobre el resto de detalles arquitectónicos y la luminosidad protagoniza las habitaciones. Desde Italia señalan que el estilo es similar a la que ha sido la residencia de Cristiano en Madrid durante los últimos años, el maravilloso chalet de La Finca. Cámaras de seguridad y setos para evitar las fotografías, absoluta discreción para el clan Ronaldo.