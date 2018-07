El rey Juan Carlos (80) no pudo evitar que las grabaciones de Corinna (53) le posicionaran en el ojo del huracán. De ser cierto su contenido, este era ‘letal’ para la reputación del monarca, pues en ellas era acusado por la que fuera su amiga entrañable de varios delitos que actualmente están siendo investigados por la Audiencia Nacional en una pieza separada del ‘Caso Villarejo’. Un auténtico terremoto Real que en cuestión de segundos ha traído el pasado al presente, ese que en tantas ocasiones ha relacionado al Rey emérito con la reconocida vedette, Bárbara Rey (68). Aunque ninguno de ellos ha corroborado que esta relación intermitente tuviera lugar durante casi 20 años -desde el inicio de la transición hasta entrados los 90-, este sábado esta actriz con más de 50 años de profesión a su espalda se ha sentado en Sábado Deluxe para arrojar luz sobre esta historia que tanto ha dado de qué hablar. “Hay personas a las que tienes un aprecio o un cariño después de lo que sea. No soy rencorosa y no quiero hacerles daño. No quiero aprovecharme en momentos difíciles y ahondar sobre ciertas cosas”, ha dicho Bárbara Rey cuando María Patiño le preguntaba sobre el rey Juan Carlos.

Tras varios años retirada de la vida pública, Bárbara no tenía reparo en manifestar su inquietud y nervios ante las cámaras. Era consciente de que no había vetado ninguna cuestión, pero ella no estaba dispuesta a poner nombre ni a nada ni a nadie e incluso se mostraba reticente a ahondar sobre ciertos asuntos. “Lo diré si yo quiero porque me pertenece controlar lo que siento (…) Mi silencio tiene un precio moral, no hubiera tenido los problemas que he tenido con Hacienda ni habría pedido un crédito. No quiero ser de esa manera con los demás”, ha revelado Bárbara Rey al comienzo de su entrevista. Y era precisamente de manera sigilosa, como iba dejando a cuentagotas esta murciana titulares que podrían dar respuesta a muchas de las preguntas sobre su vínculo con el rey Juan Carlos. “No he sido mujer de estar con hombres casados, pero alguno ha habido. Me han hecho sentir la otra, pero no la amante”, ha confesado Bárbara.

Bárbara también ha recordado ese temor que durante tantos años le acompañó y es que, ella misma aseguró en mayo de 1997 que había denunciado a la policía el robo en su domicilio de carretes de fotos, cintas de vídeo y material gráfico “comprometedor” para una “persona muy importante” de este país. Entonces señaló como uno de los autores a Manuel Prado y Colón de Carvajal, íntimo amigo y administrador único del monarca. “He tenido mucho miedo durante un tiempo. Luego me fui tranquilizando y con el tiempo pasa a ser secundario”, ha revelado Bárbara Rey. Palabras que trataba de decir generalizando ya que eran asuntos muy delicados. “Me reservo confirmar si guardo material comprometedor de mis amistades”, ha añadido.

Sin embargo, este veto así como circunstancias incómodas las ha sufrido, según Bárbara en más de una ocasión. “Me pusieron dos policías y dos guardas de seguridad en la puerta del plató de Tómbola para no dejarme entrar a una entrevista. Recuerdo que no me quisieron maquillar ni nada. Me cambié yo y cuando bajé me dijeron que no iba a intervenir. Dije que iba a trabajar, que yo era una persona que cumplía siempre, pero fue imposible”, ha dicho Bárbara. “A nosotros nos dijeron que venía por una llamada de muy arriba”, ha comentado Lydia Lozano.

Corinna ha sido el otro eje central. Mientras hace tan solo unos días Bárbara la defendía en su entrevista concedida a Semana, este sábado todo parecía haber cambiado. “Por lo que han contado el Rey la ha querido mucho y ha representado mucho más de lo que debía. Creo que Corinna está haciendo un daño innecesario, creo que hay otra forma de hablar las cosas (…) No me la creo y no me siento identificada con ella“, ha confesado Bárbara. Aunque se desconoce si esta historia del pasado seguirá escribiendo capítulos en el futuro, lo cierto es que todo apunta a que Bárbara ha tratado a través de sus respuestas de solidarizarse con el monarca y no hacer leña del árbol caído.