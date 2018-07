El día que Julio Iglesias hartó a Isabel Preysler: “Me ha dicho que no vuelva a casa”

Julio Iglesias e Isabel Preysler fueron uno de esos matrimonios que han pasado a la historia de la sociedad española. Ella era una habitual de las fiestas de la alta sociedad madrileña, mientras que Julio Iglesias se convertía en la gran figura artística de la música en España. Un romance que surgió de la nada, tan sólo una introducción por un amigo común hizo falta para prender la mecha del amor. Con Isabel embarazada de dos meses, se casaron en 1971 para intentar ocultar lo que, por aquella época, suponía un escándalo. El feliz matrimonio duró siete años y de sus frutos crecieron tres hijos. María Isabel, Julio José y Enrique. En el programa de TVE ‘Lazos de sangre’ han entrevistado, entre otros, al que fuera mánager y mano derecha de Julio Iglesias durante esos años, Alfredo Fraile, cuyas declaraciones ayudan a entender los motivos de Isabel Preysler: “Ella conoce que no es un hombre fiel al matrimonio…”. Una situación que, a día de hoy, el propio Julio José Iglesias resume muy bien: “Para estar con mi padre no se puede ser muy celosa”, dijo con su característica sonrisa heredada de sus progenitores.

“Llévalas a tu casa”, le dijo Julio Iglesias a Alfredo Fraile cuando este sacaba las maletas del que había sido el hogar de los Iglesia-Preysler. “Isabel me ha dicho que no vuelva a casa, esta vez es definitiva” fue la frase con la que Iglesias, según su ex mánager, zanjó cualquier posibilidad de reconciliación. “Un amor a primera vista”, comentó sobre la relación que marcó a Julio Iglesias y que supuso el primero de sus dos matrimonios. Lejos quedaba el momento en el que el cantante definía a Isabel como “el amor de mi vida” a su mano derecha. El propio Julio José Iglesias restó importancia a la separación de sus padres: “No fue un trauma para nosotros”. Una infancia diferente a la del resto de niños, ya que en ocasiones “veía a mi padre cuatro días al año, decía cuatro cosas y nos había dicho todo para tres años”, afirmó con orgullo el hijo de Julio Iglesias.

La sensualidad que acabaría por costarle el matrimonio a Julio Iglesias, pero que tanto ha engrandecido la fama que él mismo ha cultivado de seductor y conquistador, fue también objeto de comentario. “Julio no es seductor por marketing, es seductor naturalmente”, sentenció Alfredo Fraile. Para los hijos del cantante, era habitual ver pasar a mujeres por la casa familiar, algo que causaba cierto reparo a Julio, que llegó a mandar a sus hijos a una casa aparte: “No quería que viésemos eso”, confirmó Julio José. Tras unos largos años de soltería, en conjunto con su enorme éxito musical, llegando a ser el artista latino más reconocido del planeta, Julio Iglesias puso fin a su soltería con Miranda Rijnsburger. Mujer holandesa a la que conoció en un aeropuerto, con la que tiene cinco hijos en común y una estabilidad total.

Julio Iglesias, en jaque por su demanda de paternidad

Javier Sánchez, quien actualmente mantiene una disputa legal con el cantante por ser reconocido como supuesto hijo suyo, no dudó en acudir a la grabación del programa. Allí expresó su incomprensión por la actitud de Julio Iglesias al negarle como hijo. Además, relató su encuentro con sus supuestos hermanos. “Me he cruzado con Julio José y Enrique”, dijo para añadir que Julio José llegó a presentarle a un grupo de amigos como “mi hermano”. Una versión que el propio Julio José no quiso admitir, aunque no negó el encuentro: “Le conocí hace muchos años, un chico normal”. Después, reflexivo, comentó “me da pena por él un poquito”. Según Javier Sánchez, no es un tema económico. “Sé que no voy a ver ni un duro, voy a trabajar el resto de mi vida”.