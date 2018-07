Carmen Borrego se pronuncia sobre su participación en GH VIP 6

Este viernes se conocía el nuevo proyecto de Carmen Borrego. Aunque todavía no habría nada firmado, la colaboradora de ‘Sálvame’, según ‘Cotilleo.es’, se encuentra en negociaciones con ‘GH VIP 6’ para convertirse en concursante de la próxima edición. Y de hecho, ella misma estaría siendo la persona encargada de pactar sus condiciones. Sin embargo, ella lo niega rotundamente a este digital. “Eso es mentira. No he hablado con ellos y no iría a un reality”, asegura muy tajante a LOOK. Carmen prefiere continuar con el enfoque actual de su carrera y este continúa en los platós de los televisión por lo que no compartirá casa con ninguno de los participantes del programa.

Y es que según revela Borrego a este medio, ella no cree que encaje en este tipo de concursos televisivos por lo que no se plantea un futuro profesional en ellos. Además, al no participar Carmen Borrego podrá permanecer junto a su hermana, Terelu Campos, en uno de los momentos más difíciles de su vida, pues es uno de sus pilares fundamentales y así lo ha revelado la propia Terelu en más de una ocasión. “Ella es muy importante para mí”, ha dicho Terelu.

Estas vacaciones están intentando disfrutarlas juntas en su tierra, donde tratan de apoyarse la una en la otra. Hasta Málaga se ha escapado durante los últimos días junto a su marido, José Carlos Bernal, donde, por cierto, ha celebrado su cuarto aniversario de bodas junto a él.