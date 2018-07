Álvaro Muñoz Escassi y su nueva conquista, Carmen Matutes, una de las empresarias más importantes de Ibiza e hija de Abel Matutes, ex ministro de Asuntos exteriores durante el gobierno de José María Aznar, se han convertido en la pareja del momento. Su mediático encuentro en alta mar les situó ante los focos de la prensa, pero la realidad es que su relación no es cosa de este verano. Y es que las imágenes que acompañan estas líneas demuestran que Matutes y Escassi llevan más de un año juntos. A juzgar por el momento que captaron los paparazzi, la pasión juega un papel fundamental entre la pareja, que vivió un momento de lo más tórrido en la piscina. Mientras disfrutaban de una copa, Escassi no le quitaba ojo ni mano a Matutes, todo era cariño y lujuria.

La novia de Escassi nunca ha sido un personaje público, por lo que no era reconocida entre los habituales de la prensa rosa. Sin embargo, en Ibiza, su apellido es símbolo de poder. Su bisabuelo fundó la compañía eléctrica de Ibiza y creó el ‘Banco Matutes’, una familia de negocios con los que Carmen ha continuado, concretamente se ha dedicado al imperio de hoteles y navieras, aunque tienen empresas de índoles muy diferentes . Su puesto oficial es el de subdirectora del Palladium Group Hotel.

Un amor en el mar

Por su parte, Álvaro Muñoz Escassi salía de un corto matrimonio con Raquel Bernal antes de encontrar el amor en brazos de la empresaria. Tan solo unas semanas después de firmar el divorcio se conocieron las primeras imágenes de la nueva pareja, unas fotos en el yate bastante similares a las publicadas al principio de este verano. Escassi encontró en Carmen y en Ibiza un refugio tras su malogrado matrimonio con Bernal, que solo duró seis meses y le llevó a abandonar la República Dominicana donde se habían instalado. Nadie puede dudar de la pasión y de la conexión que Escassi y Matutes tienen juntos. ¿Será Carmen quien acabe conquistando el corazón del conquistador?