Primeras imágenes de Álex Lequio durante su lucha contra el cáncer

Tras cuatro meses de lucha contra el cáncer, Álex Lequio tiene a sus padres como sus mayores apoyos. De hecho, ha sido la propia Ana Obregón la encargada de compartir en su Instagram la fotografía de Álex, en pleno tratamiento contra el cáncer. Sonriente, el joven ha perdido el pelo, algo que entra dentro del proceso de la quimioterapia. Una imagen que demuestra la fuerza de una familia unida en estos difíciles momentos. El propio Alessandro Lequio ha viajado a Nueva York en sus vacaciones para apoyar a su hijo. Ana Obregón, por su parte, no se ha separado de Álex durante todo el proceso. “Perdonad estos 4 meses de silencio en los que como madre entenderéis lo que estoy pasando. No quería dejar pasar más tiempo sin agradecer de corazón a cada uno de vosotros los mensajes de apoyo , cariño y respeto que nos han dado fuerzas para seguir luchando cada día . Se que está pesadilla acabará pronto. 🙏🏽 No vemos la hora de volver a España! ❤️”, comentó la actriz.

Tras conocerse la noticia, la familia decidió llevar en un perfil bajo la intimidad de la salud de su hijo. Con el tiempo, el propio Alessandro Lequio habló para contar cómo estaba su hijo y destacar la absoluta dedicación que Ana Obregón está teniendo en el cuidado de su hijo. Dejando de lado sus compromisos laborales por su queridísimo hijo. Nueva York fue el destino elegido por la familia para el tratamiento contra la enfermedad por el centro Memorial Sloane Kettering Cancer Center, dónde el doctor Josep Baselga, eminencia en oncología, está al frente.

En la imagen, podemos ver a un sonriente Álex que, pese a la pérdida de pelo por la quimioterapia, muestra un buen aspecto. Un momento complicado que, como bien indica Ana Obregón, será temporal y “acabará pronto”. Un deseo que todos compartimos.