David DeMaría pasa página de su divorcio y encuentra un nuevo amor

El cantante David DeMaría parece ir recuperándose de su doloroso divorcio con Lola Escobedo. La que fuera su mánager, también fue su mujer durante cinco años y ambos tienen un hijo en común. La difícil situación que vivieron, con el cantante acusando a la familia de Escobedo de desestabilizar el matrimonio, ha servido de lección a DeMaría que ha encontrado un nuevo amor. Se trata de la actriz Grecia Castta, con la que David DeMaría ha tenido románticas veladas de cena en Marbella, según desvela la revista ‘Semana’.

Grecia Castta, de 23 años, es una atractiva actriz que trata de impulsar su carrera. De momento, ha tenido pequeños papeles en series como ‘La que se avecina’ y en la gran pantalla, con ‘Torrente 5’. En este momento, Castta participa en la serie de sobremesa ‘Servir y proteger’ de TVE. Juntos cenaron y comieron en la Costa del Sol, aunque también se han dejado ver de paseo por las calles de Madrid, dice la revista.

Ruptura dolorosa

Este nuevo amor supondría el inicio de un nuevo capítulo amoroso en la vida de David DeMaría. El gaditano, centrado principalmente en su carrera y en su hijo, lo pasó muy mal tras la ruptura con Lola Escobedo. Un mal momento que, precisamente en la misma revista, quiso dejar claro públicamente: “Estoy destrozado, me he sentido traicionado. Lola y su entorno han desestabilizado nuestro matrimonio”.

Un ataque que tuvo su defensa, José María Escobedo, padre de Lola y abuelo del hijo en común, contestó al cantante a través de Look: “El tiempo pone a cada uno en su lugar. El tiempo hablará”. Sentenció sobre su ex yerno. Precisamente el tiempo es lo que parece ir calmando la situación, el pequeño es el principal motivo por el que la ex pareja deberá mantener una relación cordial. David DeMaría, de momento, lo hará con su nuevo amor.