“Bien, muy bien, gracias a Dios, ha pasado una racha más difícil, complicada, el año pasado fue un año bastante duro” esta era la respuesta de Jesús Janeiro en el programa ‘Espejo Público’ cuando se le preguntaba sobre el estado de salud de su mujer, María José Campanario.

Jesulín acudió al programa para hablar sobre su comentada vuelta a los ruedos el próximo 19 de agosto en Cuenca, y por todos es sabido que no es muy dado a hablar sobre su vida y menos sobre la de su mujer, pero para sorpresa de los presentes y de los espectadores se mostró natural y encantado de confirmar que la odontóloga está mucho mejor de la fibromialgia que padece. “Gracias a Dios ha echado el resto y ahora está en una etapa bastante buena que espero que dure mucho tiempo”.

Se encuentra tan bien que esperar reincorporarse muy pronto al trabajo. “En septiembre u octubre ya se reincorpora al trabajo, ella se ha sacrificado mucho, tiene sus dos carreras, anatomía forense y odontología” apunta Jesús Janeiro. Y con una inevitable sonrisa añade que “es una mujer súper preparada, habla cinco idiomas diferentes, así da gusto viajar con ella, se defiende muy bien, no como yo”.

Su vuelta a los ruedos

Confiesa que ella está un poco preocupada por su vuelta a los ruedos y que, aunque le hace ilusión que sus hijos le vean torear, prefiere que no vayan a la plaza. Él también está ilusionado ante la idea de volver a ponerse ante un toro “es un homenaje que me quiero dar” afirma, y además ha explicado que no fue fácil convencerle “Maximino ha sido una persona que insistentemente me ha estado poniendo el caramelo y yo nunca he querido y este año me ofreció en Illescas en marzo y no pude porque me había operado en enero y tenía que estar en reposo un tiempo, y en abril nos vimos y me dijo ‘¿Quieres torear en Cuenca?’ y yo le respondí: ‘¿Tú estás dispuesto a pagarme lo que yo te voy a pedir?, yo te voy a pedir para no hacerlo’ afirma que le dijo, pero finalmente lo ha hecho. Y eso sí, ha dejado claro que “no es una cuestión de dinero, es un reto personal”.