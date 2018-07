La herencia y los secretos de la familia Franco, al descubierto

La familia Franco está en plena polémica por la intención del Gobierno de Pedro Sánchez de exhumar los restos de Francisco Franco. La millonaria herencia de la que disfrutan sus descendientes está siendo señalada por la opinión pública. El fallecimiento de Carmen Franco Polo, el pasado 29 de diciembre, provocó un interés general sobre qué iba a pasar con el impresionante patrimonio familiar, que podría sumar los 500 millones de euros. Un clásico enemigo mediático de la familia Franco vuelve al ataque, Jimmy Giménez-Arnau, el que fuera marido de María del Mar Martínez-Bordiú y Franco, aprovechó la oportunidad del programa ‘En el Punto de mira: La Herencia de los Franco’ para descubrir algunos de los secretos de la familia. Según el veterano periodista, Francisco Franco, y por consecuencia sus herederos, disfrutaban de varios apartamentos, casas, torres “en cada provincia española”.

Tampoco escatimó al catalogar los negocios de su ex cuñado, Francis Franco: “Tiene miedo a las inspecciones de hacienda”, para luego añadir con sorna que “nunca le han hecho una”. Y es que para Jimmy Giménez-Arnau “sería estupendo que le hiciesen una. Dejaríamos de pagar impuestos todos los españoles durante un año”. Una posibilidad que pone nervioso al descendiente de Francisco Franco: “Cada vez que lo digo se sube por las paredes, por eso lo digo, para que se suba”. Un claro ejemplo de la difícil relación que une al periodista con la familia Franco desde su divorcio con María del Mar Martínez-Bordiú.

A pesar del inmenso patrimonio que los Franco mantienen en la actualidad, para Jimmy Giménez-Arnau se trata de una “familia aburrida”. Con la única excepción de Carmen Martínez Bordiú, “la única inteligente de verdad”, según el periodista. “Una mujer que ama la vida de una manera voluptuosa”, sentencia Giménez-Arnau.

Y es que Jimmy Giménez Arnau fue testigo presencial de algunos de los lujos con los que convivían los Franco. Su ex mujer, una de las nietas de Francisco Franco, recibió como regalo de boda una casa en Avenida de América de 300 metros cuadrados. El periodista también contó secretos sobre una de las propiedades más preciadas de los Franco, el Palacio de Canto del Pico en Torrelodones. La Finca, dónde Francisco Franco disfrutaba de los fines de semana, servía también como particular trastero de la familia: “Todos los regalos que habían recibido de la gente no rica… Para no destruir lo que el pueblo le había regalado, lo metían todo ahí”.

También dio su opinión sobre la futura exhumación de los restos de Francisco Franco, así como la negativa inicial de la familia de hacerse cargo. “No dicen que le quieren tanto…”, comentó de manera irónica Jimmy Giménez-Arnau, para concluir que “alguno tendrá sensibilidad”.

Una herencia de negocios irregulares

La recalificación en tiempo récord de la finca de Valdelafuentes en 1999 es una más de las irregularidades que acontecen al patrimonio de la familia Franco. Según recapitula el programa de televisión, la recalificación en terreno urbanizable podría haber supuesto una ganancia de más de 35 millones de euros para los herederos de Francisco Franco.

Caso especial, también, el del “capricho” de Carmen Polo. Que sintió envidia de sus amigas aristócratas y sus lujosas residencias en el centro histórico de A Coruña. Para solventarlo, se falsificó una subasta pública del Palacio de Cornide, en la que sólo participó una persona, que luego cedería la escrituras a la propia Carmen Polo.

En la actualidad, los negocios de los Franco siguen siendo polémicos. Tras la muerte de Francisco Franco se trasladaron a un lujoso edificio de la zona de Serrano en la capital. Desde ahí crearon un holding dedicado a la exportación agrícola y al alquiler de bienes e inmuebles. Los aparcamientos y los alquileres turísticos son la principal fuente de ingresos actual de la familia Franco, que opera sobre todo en la capital y en la Costa del Sol.