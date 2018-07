Miguel Torres, en cifras: ¿Es un partidazo para Paula Echevarría?

El pasado mes de enero la vida de Miguel Torres (32) cambió radicalmente. También lo hizo el estado de su corazón. El defensa del Málaga F.C dejó de ser uno de los solteros de oro y se convirtió en la pareja oficial de Paula Echevarría (40) tras dos intensos meses de rumores en los que su papel como jugador quedó en entredicho. Así lo aseguran a este digital algunos periodistas deportivos que prefieren no revelar su identidad. “Este año ha sido una mancha en su currículum. Ni las lesiones ni su actitud han ayudado. De hecho, no se ha tomado bien las críticas por parte de algunos periodistas y su actitud ha cambiado mucho con nosotros”, dicen. Sin embargo, el futbolista está tranquilo. No quiere limitar sus miras al deporte y sus últimos pasos lo demuestran: este jueves se adentraba en el mundo de la hostelería por la puerta grande. El madrileño acaba de inaugurar junto al exitoso grupo Lalalá ‘La Bientirada’, un restaurante en el corazón del barrio de Chamberí (Madrid), aunque prefirió no acudir a su apertura. Torres es ambicioso, pero ¿cómo están sus cuentas?, ¿es un partidazo para la actriz? Los datos financieros a los que ha accedido LOOK responden a ambas cuestiones.

Aunque el jugador posee cargos vigentes en nueve empresas -sin tener en cuenta el mencionado restaurante-, tan solo está activa una de ellas. Miguel es accionista mayoritario en Sumelgra Media Tensión S.L, una sociedad limitada dedicada al comercio al por mayor de aparatos y material radioeléctrico y electrónico que fue constituida en el año 2004. Según el último ejercicio presentado (2016), sus ventas conocidas son más que rentables. Ni más ni menos que 3.121.819 euros lo que la sitúan en el negocio que aporta más beneficios a Torres y que además ofrece empleo a 11 personas. Unos datos muy dispares a los que figuran en el resto de negocios del futbolista en los que no parece haber indicios de actividad.

Torres constituyó dos empresas para explotar sus derechos de imagen tanto en el deporte como en la publicidad, pero no hay movimiento en ninguna de ellas. Ni en Mitor Eleven S.L ni en Torres Imagen y Gestión S.L. Tan solo se mantiene el capital social con el que comenzaron 3.006 euros (una cantidad que coincide con el mínimo exigido por la ley). Sin embargo, no es la única de la lista que según las cifras permanece inactiva. Fuente del Rey 36 S.A, dedicada a la promoción inmobiliaria, no ha cambiado sus datos desde el año 2009 en el que figuraba un activo total de 82.910 euros y tampoco lo ha hecho Almuñecar Golf Frío Río Verde S.L., dedicada a la construcción de inmuebles, desde el año 2013 en el que obtuvo pérdidas de 25.911 euros. Empresas a las que se suman Promociones J D A 37 S.L, creada para la construcción de un edificio en un barrio de clase media de Madrid, así como Almuñecar Puerto Centro S.L, de construcción o promoción de urbanizaciones de cualquier clase de residencia.

Unos datos que demuestran que Miguel Torres no habría tenido la suerte esperada en el sector inmobiliario, aunque sigue confiando en su futuro como futbolista. De momento, tiene aseguradas las dos próximas temporadas en El Málaga Club de Fútbol con uno de los mejores contratos de su plantilla. El capitán podría estar ganando, según revelan los expertos a LOOK, 800.000 euros brutos por temporada aproximadamente. Aunque esta cifra se podría ver visiblemente reducida al haber descendido a segunda división, pues suelen sufrir una rebaja del 25 % o el 50 % sobre el total. “Por su relación sentimental está ‘condenado’ a quedarse en España. Si le salen otros contratos en nuestro país tendría que aceptar sueldos mucho más bajos y no sé si estará dispuesto”, asegura alguien cercano al futbolista.

Mientras tanto, él parece estar feliz y con ganas de remontar este bache profesional junto a Paula Echevarría, esa persona que le ha devuelto la ilusión a nivel personal en el que parece ser uno de sus años más difíciles. Pese a que sus ingresos le ayudan a vivir de una manera acomodada, nada tienen que ver con los que percibe su chica. Y es que, en este caso, todo apunta a que los beneficios mensuales de Paula por publicidad y diversos proyectos interpretativos, superan con creces los obtenidos por Miguel Torres.