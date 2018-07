La cuenta atrás ha comenzado. En apenas dos meses Carlota Casiraghi verá la cara a su segundo hijo, fruto de su relación con Dimitri Rassam. Conscientes de que cuando nazca el bebé la tranquilidad se terminará por unos meses, la pareja está aprovechando el que es el último verano antes convertirse en familia.

Como muchos otros famosos, la hija de Carolina de Mónaco y su prometido han elegido la tranquilidad de la localidad francesa de Saint Tropez para disfrutar de unos días de relax. Una agradable jornada en la que han estado acompañados por el hijo de Carolina, Raphaël, fruto de su relación con el cómico Gad Elmaleh, y de varios amigos.

Carlota fue la gran protagonista de la jornada y es que, una vez más, volvió a dejar claro que es todo un icono de estilo y que estar embarazada no es ningún impedimento para ir a la moda. Para el día de playa eligió una amplia túnica blanca, una pamela XL para protegerse del sol y un bañador de estampado vichy que, si bien no se lo llegamos a ver puesto, llevaba en la mano junto a un neceser. Completaba el look con unas gafas de sol negras, varias pulseras y unas sandalias metalizadas con detalles florales.

Desde que se supo que estaba embarazada se ha podido ver a Carlota Casiraghi en muy pocas ocasiones. Si bien durante los primeros meses de gestación intentó que su estado pasara desapercibido, a pocas semanas de dar a luz es tarea imposible. El bebé, del que se desconoce el sexo, vendrá al mundo el próximo otoño y, al igual que para la nieta de Grace Kelly, también será el segundo hijo para Dimitri. El francés es padre de Daria, una niña de 7 años que nació de su relación con la modelo rusa Masha Novoselova, de quien se divorció en 2016.