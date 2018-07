La petición pública de trabajo de Alonso Caparrós a Toñi Moreno

El presentador Alonso Caparrós aprovechó su visita a ‘Viva la Vida’ para dejar claro a Toñi Moreno, que presenta el programa, lo dispuesto que estaría de formar parte de su equipo. “¿Me puedo quedar para trabajar de colaborador?”, preguntó en público el ex de Sálvame. Toñi Moreno no quiso pillarse los dedos y contestó “eso se lo tendrías que preguntar a los de arriba”. Una petición en toda regla que, de momento, no ha tenido respuesta por parte de la cadena o de la productora. El que fuera presentador del exitoso programa ‘Furor’ sigue con el gusanillo de la pequeña pantalla intacto.

Alonso Caparrós acudió al programa para comentar su paso por ‘Ven a cenar conmigo: Summer Edition”. Ahí compartió cartel con Rafael Amargo, ganador del concurso, Carmen Alcayde, Mónica Hoyos y Oriana Marzoli. Alonso Caparrós fue una de las estrellas de esta edición, aunque algunos detalles de su particular manera de cocinar fueran muy criticadas en redes sociales y también por sus compañeros de mesa. Especialmente duros fueron con el detalle de lamer la espátula utilizada para servir el postre. Con Toñi Moreno, el presentador se excusó alegando que se trata de un gesto de tradición familiar, aunque no sentase demasiado bien a sus comensales.

El presentador televisivo, Alonso Caparrós, también dio explicaciones sobre su marcha de Sálvame, que supuso su regreso a la primera plana pública. Junto al motivo que esgrimió en el momento de su marcha, un distanciamiento con su mujer debido al tiempo que implicaba ser colaborador del programa, Caparrós declaró que tenía un proyecto solidario incompatible con Sálvame, se trataba de la Asociación Española contra el Cáncer. El gusanillo de la televisión sigue muy presente en Alonso Caparrós, que se mostró muy cariñoso en redes sociales con el programa de Toñi Moreno. ¿Responderán los dirigientes a la petición pública de Alonso Caparrós?