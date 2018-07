El pasado siempre vuelve: la carta que Sara Carbonero preferiría no haber leído

Este fin de semana Sara Carbonero ha tenido que hacer frente a la carta que alguien de su pasado ha querido enviarle de manera pública. Unas palabras que tienen como remitente a una compañera de universidad de la periodista que en tan solo unas horas se ha convertido en viral. En ella, María Jiménez, reflexiona sobre cómo la vida le ha llevado por unos derroteros muy diferentes a los de la periodista. “No mentiré cuando digo que no ha sido hasta que he cumplido los 34 años cuando me he dado cuenta de cuán distintas pueden ser las trayectorias de dos personas que compartieron pupitre en la universidad. Aunque yo terminé la carrera y ella no, lo cierto es que su vida le ha ido muchísimo mejor que la mía”, comienza diciendo la misiva.

Mientras paseaba un día por la Gran Vía de Madrid vio un anuncio protagonizado por Carbonero en un edificio y ahí empezó su reflexión. “Pensé que estaba estupenda, delgadísima y presumiendo de pelazo”. Después se preguntó: “¿Qué narices he hecho yo con mi vida para no estar ahí colgada?”. Aunque María no está segura de si lo que siente es envidia sana, lo que sí tiene claro es que se siente frustrada y enfadada consigo misma. “¿Por qué ella y no yo? ¿Qué paso dio Sara que yo no di o viceversa?”, escribe María.

La vida de María ha sido muy distinta a la de Carbonero, ha tenido que cambiar en repetidas ocasiones de trabajo y mirar cada euro para llegar a fin de mes. “Ni os imagináis lo que es redactar sobre el estilo de alguien que era una universitaria más a tu lado en clase de Historia del Periodismo Español”, comenta en la carta. Aunque nunca fueron amigas, sí conocía a aquella joven que apodaron como “La Pocahontas”. “Yo no dejo sin respiración una clase entera ni ilumino una habitación con mi presencia. Tampoco cubrí un Mundial de Fútbol ni me besó mi novio delante de toda España, tras ganar la Copa del Mundo”, prosigue. ¿Tendrá una respuesta por parte de la influencer? Solo el tiempo lo dirá.