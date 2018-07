En el momento en el que Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo pusieron su primer pie en Turín, no pudieron evitar que la prensa italiana comenzara a hablar de ellos sin parar. Desde que el pasado lunes -día 16- fuera presentado el jugador de manera oficial en la Juventus, se desató la locura. Aunque el portugués y su madre, Dolores Aveiro, eclipsaron a la de Jaca en su presentación, los medios locales no han tardado en buscar apodos para la maniquí e incluso compararla con Kim Kardashian debido a su similiar derrière. Sin embargo, esto no es lo único que las une, según Corriere della Sera: sus aficiones también son comunes y son el gimnasio y el shopping.

[La discreción de Cristiano y la sombra de Dolores Aveiro eclipsan la ‘presentación’ de Georgina en Turín]

No obstante, esto no es lo único que han dicho sobre ella. Algunos diarios han llegado a bautizarla como ‘La cenicienta’: “Georgina Rodríguez, de Cenicienta a la novia de Cristiano Ronaldo: Antes no podía pagar 50 € por semana, ahora …”, reza en el artículo italiano. Noticia en la que precisamente recuerdan las declaraciones de la modelo en su entrevista en ‘XL Semanal’: “Al principio no fue fácil, tuve que esconderme. Fuera de la boutique siempre había fotógrafos y gente esperándome. Había personas llamándome preguntando si la relación era real“.

Esta es, sin duda alguna, una nueva aventura profesional para Cristiano, pero Georgina formará parte de ella manera activa. Así se refleja en el increíble aumento de seguidores que la modelo ha tenido en tan solo unos días: 1 millón de personas más en su Instagram.