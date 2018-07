No todo es austeridad en la vida de Amancio Ortega: descubrimos su mayor lujo

Amancio Ortega tiene lujos, no todo es la austeridad que tanto sorprende a la opinión pública para el que es uno de los hombres con mayores fortunas del planeta (oscilando entre los seis primeros puestos del ránking Forbes). Su mayor capricho es el espectacular yate que, desde mayo de este año, posee en propiedad. De sobra es conocida su afición por el mar, siendo un habitual de los puertos gallegos, aunque siempre con la discreción que le caracteriza. Extrañamente, durante estos meses la embarcación no lucía ningún nombre en la popa cuando lo habitual es bautizar los yates cuando se adquieren. Amancio Ortega ya ha puesto remedio a esto.

Y es que el lujoso yate, de la misma manera que el primero que tuvo allá por el 2003, ya tiene un nombre con un significado muy especial. ‘Valoria B’, luce la popa. Un homenaje al pueblo natal de su madre, Valoria la Buena, localidad de Valladolid. La embarcación posee una eslora de 47 metros, un diseño por el que el magnate español no ha escatimado en gastos. En los últimos días se ha visto al barco en el puerto deportivo de Sanxenxo, Pontevedra.

La firma holandesa Feadship fue la encargada de fabricar el modelo. Sus prestaciones son tales que, si quisiera, podría recorrer las costas de la mitad de España sin necesidad de parar a repostar. Puesto que el modelo dispone de una autonomía de 4.500 millas náuticas, informó el medio especializado Nauta360.

Su mayor capricho, los yates

Sin duda, hablar del nuevo Valoria B, así como de sus otras embarcaciones, es hablar de los mayores lujos que Amancio Ortega tiene su rutina. No acostumbrado a la ostentosidad, el empresario español dispone de tres cubiertas de corte clásico en el yate. Además, tiene espacio suficiente para invitar a amigos y familiares a discreción. Hasta un máximo de diez personas pueden alojarse en su interior, donde una serie de camarotes permite disfrutar de la embarcación en alta mar y pasar noches con la paz y calma de las aguas.

Su pasión por los yates le llevó al mayor desembolso que se le conoce: Gastarse 30 millones de euros en el mega yate Drizzle, de 67 metros de eslora, cuyo nombre venía de su anterior dueño. Con lo que no parecía contar Amancio Ortega es con los inconvenientes que este tipo de embarcaciones, ya que hay muchos puertos que, debido a las excesivas dimensiones del yate, no permitían atracarlo. Por ese motivo, el empresario se decidió por un barco más manejable.

Amancio podría permitirse prácticamente lo que quisiera. No cabe duda de que el dinero no es un problema en su vida, sin embargo, siempre ha demostrado que no le gustan las excentricidades, que le gusta el campo, la discreción y la tranquilidad, que es un hombre familiar que no necesita mucho para ser feliz y que como todo ser humano tiene un talón de Aquiles, un punto débil, en su caso, su pasión es el mar y por tanto un Yate con todo tipo de comodidades ha sido su mayor capricho conocido.