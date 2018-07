Esto es lo que cobró Francisco por cantar para el narcotraficante Pablo Escobar

El cantante Francisco ha acudido este sábado a Viva la vida para hacer un repaso sobre su trayectoria profesional antes de adentrarse en la aventura selvática de Supervivientes y una revelación ha logrado por un momento detener el tiempo en la entrevista de Toñi Moreno. El valenciano ha desvelado que uno de sus clientes fue el narcotraficante Pablo Escobar, aunque por entonces Francisco no sabía de sus turbios negocios y con tan solo 24 años fue contratado por el colombiano para su fiesta de cumpleaños.

Él no había sido la única estrella contratada y así lo revela el grupo anterior que cantó para Escobar: The Rolling Stone. “En Colombia fui contratado como otros artistas por Pablo Escobar… Cuando me llamaron no sabía a qué se dedicaba, solo me dijeron que era muy poderoso y que la gente le quería mucho. Conmigo fue muy amable”, ha comenzado diciendo Francisco. Una actuación que concedió en la propia casa de Pablo y que llamó la atención de cada uno de sus acompañantes. “Había lujo por todas partes”, ha comentado el cantante.

Pero, ¿a cuánto ascendió el pago por cantar esa noche junto a su equipo? “Me pidió que cantará Latino -su canción más famosa-dos o tres veces para su cumpleaños y cuando me fui a mi habitación me dijo mi representante que nos pagaban mil euros por cada vez que cantáramos Latino. No paramos de cantarla“, ha dicho entre carcajadas. Un vínculo hasta ahora desconocido.