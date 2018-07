El momento actual no solo es difícil para el rey Juan Carlos, sino también para su esposa Doña Sofía. Las grabaciones que el emérito mantuvo con Corinna en el pasado y que ahora han visto la luz le han convertido en el protagonista de un comentadísimo escándalo que ha copado cientos de titulares. Las mismas en las que la empresaria alemana asegura que Don Juan Carlos le decía que se casaría con ella, que su residencia estaría en el Palacio del Pardo y que ahora llevan a que resuene en la cabeza de muchos la palabra divorcio. Ha sido precisamente este sábado en ‘Viva la vida’ cuando se ha planteado la posible separación de la reina y Don Juan Carlos a la biógrafa de Doña Sofía, Pilar Urbano.

[La única ‘amiga’ del rey Juan Carlos que nunca le ha traicionado]

“La Reina lo ha llevado con mucha dignidad. Seguirá siendo madre, abuela y esposa…Son católicos y creen que el matrimonio es hasta la muerte…”, ha comentado la periodista y también escritora. Aunque este verano ha comenzado con un aluvión de críticas hacia el monarca debido a las últimas informaciones conocidas, se desconoce si posaran durante este verano juntos en alguna ocasión.

Mientras Urbano ha recalcado que el rey Juan Carlos debería de renunciar para evitar “un maltrato a su hijo Felipe VI”, le ha pedido encarecidamente que se adelante a la Justicia. Pero la posible separación de los Reyes no ha sido el único asunto relacionado con la reina Sofía. Y es que, aunque todavía no se ha filtrado ninguna visita de la griega a Iñaki Urdangarin, Pilar confía en que tenga lugar. Eso sí, no irá sola. “Ella sola no creo que vaya a la cárcel porque sería un gesto de desafío. Esto casi obligaría a don Juan Carlos. En todo caso irá con la madre de Iñaki o el hijo mayor de la infanta”, ha dicho Pilar Urbano.