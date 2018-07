Julio Iglesias mueve ficha, nueva estrategia para retrasar su juicio por paternidad

Julio Iglesias ha activado la maquinaria para hacer frente a la demanda de paternidad de Javier Sánchez, quien supuestamente es hijo ilegítimo del famoso cantante español. Iglesias, según ha informado la defensa de Sánchez en un comunicado, no quiere ser juzgado en Valencia y pide que el proceso judicial tiene que ser llevado a cabo en Madrid. Alega el cantante que su última residencia en España fue en la capital, por lo que debe tramitarse ahí. Para los abogados de Sánchez, Julio Iglesias “está retrasando el caso todo lo que puede. Primero por negarse a recoger la demanda, ahora con la competencia de los tribunales”. Unos gestos que denotan “mucho miedo a que la justicia dicte sentencia en su contra sobre su presunta paternidad”.

No es el primer lance del proceso judicial, cuando se presentó la demanda, ninguno de los empleados que tiene Julio Iglesias en su casa en Ojén, Marbella, quiso hacerse cargo de firmar el trámite que abría el proceso. Según los abogados de Javier Sánchez, esto se produjo debido al miedo a represalias por parte del artista. Los trabajadores alegaban que la persona autorizada para hacerlo no estaba en la casa. Tras varias horas de espera, los procuradores que habían estado en las inmediaciones de la casa se marcharon ante la evidencia. No fue hasta el 29 de junio, una semana después, cuando un empleado recogió la demanda. Teniendo Julio Iglesias hasta el 27 de julio para responder. Ahora, con su nueva estrategia, habrá que esperar a la determinación de la competencia de los tribunales para hablar de nuevos plazos. Desde los abogados de Javier Sánchez, se indica que esta cuestión podría estar resuelta “antes de agosto”.

Para Javier Sánchez, según las pruebas presentadas en la demanda, está científicamente probado que es hijo ilegítimo de Julio Iglesias. Por lo que consideran “inadmisible” que no sea judicialmente reconocido como tal. Ya trató Sánchez hace 20 años de demandar a su supuesto padre, pero al no reunir las pruebas genéticas dicho proceso no avanzó. Como si ha resultado en esta ocasión. Julio Iglesias ya mueve ficha, a la espera de cómo terminará la partida.