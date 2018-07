Raquel Mosquera desentierra la peor pesadilla de Rocío Carrasco

Este jueves el plató de Sálvame volverá a arder. Pese a que el sosiego y la tranquilidad parecían haberse asentado en la vida de Raquel Mosquera después de su paso por ‘Supervivientes’, un asunto de su pasado ha regresado a su presente como si de un vendaval se tratara. Y es que, según apuntó ella misma en ‘Sábado Deluxe’ hace unas semanas, el infarto de Pedro Carrasco llegó tras una discusión del boxeador con su hija, Rocío Carrasco. Unas palabras que han disgustado enormemente a la hija de Rocío Jurado y así lo ha revelado su íntima amiga, Belén Rodríguez, esta tarde.

Sin embargo, este jueves Mosquera se mostraba reticente a una vez más hablar sobre esta historia que sumada a otras que tiene con Rocío Carrasco, podría acarrearle seis demandas, según se ha revelado en Sálvame. “Yo no soy médico forense. Solo sé que fue un infarto in situ”, comenzaba a decir. “Se le partió el corazón. No fue por Rocío”, ha añadido.

Aunque este no es el único motivo que aleja a la viuda de Carrasco y a Rocío. Durante su estancia en la aventura selvática, se conoció que Rocío había denunciado a Raquel por las declaraciones que había realizado en su contra. No obstante, Mosquera asegura que, al menos de momento, no tiene constancia de esta demanda. “Yo no he recibido nada y no me preocupa para nada”, ha comentado tajante.

Fue en una de sus últimas entrevistas cuando Raquel trató de hacer llegar a los colaboradores y amigos de Rocío, Carmen Borrego y Belén Rodríguez, que no tiene miedo ante nada ni ante nadie. “Si Rocío Carrasco me denuncia voy a muerte, ¿sabes lo que significa a muerte”, espetó Raquel. “Yo no sé si Rocío Carrasco te ha denunciado o no, y si lo supiera tampoco lo diría, pero lo que sí sé es que no la he visto sentada en un plató de televisión hablando de ninguno de vosotros: ni de su tío, ni de su tía, ni de su hermano… pero siempre os veo a vosotros hablar de ella, no entiendo el por qué”, dijo Belén. ¿Cuáles serán los pasos de ambas en esta historia? Solo el tiempo lo dirá.