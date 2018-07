El peor momento de Amaia Montero

“Ha sido el peor momento sin duda. Ha sido horrible, brutal. Lo he pasado muy mal. No me lo esperaba, y mira que me han pasado muchas cosas en 22 años de carrera”, así de claro contestó Amaia Montero, sobre la polémica en la que se ve envuelta los últimos meses, al diario El Mundo. Unas imágenes en las que se veía a la cantante perder la letra de una canción en mitad del concierto, mientras discutía a gritos con sus músicos, le sirvieron a Montero una oleada de críticas y burlas en las redes sociales.

Amaia Montero hace de tripas corazón y habla claro acerca de estos malos meses. “Ha sido muy decepcionante porque yo lo he sacrificado todo por mi carrera y parece que mucha gente no lo entiende o no lo quiere entender. No pretendo gustar a todo el mundo, pero merezco que se me respete”, declara en la entrevista, en la que no evita ninguna pregunta.

Para la ex vocalista del grupo ‘La Oreja de Van Gogh’ , se ha sido completamente injusto con ella. Aprovechando cada mal momento para criticarla e insultarla. “No había tomado nada. Si no saben nada de mí, no sé cómo se atreven a decir lo que se ha dicho. Se me ha sacudido con saña y en lo personal. Lo que he sufrido ha sido acoso, puro bullyng, una masacre”, contesta a la insinuación de que hubiera tomado pastillas o alcohol antes del incidente.

Además, la cantante señala un motivo importante como agravante de sus críticas: “Si un chico no está casado a los 40 a nadie le parece mal: ‘Mírale qué listo, qué bien se lo ha montado’. Pero en una mujer les parece que implica cierto fracaso. Es un machismo absoluto. Yo no me he casado porque he estado haciendo otras cosas y no se ha dado”, contó Amaia Montero. Que no se rinde a pesar de haber vivido su peor momento. Siempre adelante.