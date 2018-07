Mar Flores y Elías Sacal, juntos de nuevo

La modelo, Mar Flores, y el empresario mexicano, Elías Sacal, se han dado una nueva oportunidad en una relación que ha pasado por idas y venidas. Según informa el medio Informalia, ambos han sido vistos compartiendo vacaciones en las playas de Saint Tropez, una de las zonas más exclusivas de la Costa Azul. Las intenciones de la pareja parecen claras, ya que la escapada romántica ha contado con los hijos de Mar Flores, los mellizos Darío y Beltrán, frutos de su anterior matrimonio con el empresario Javier Merino. Lo que convirtió las vacaciones en familiares con la arena de la Costa Azul de fondo, uno de los lugares favoritos de Elías Sacal a la hora de relajarse en su época festiva.

Esta reconciliación es un capítulo más de la pareja. Tras separarse inicialmente, aunque sólo fuera por unos días en el 2017, lo retomaron a pesar de la distancia que habitualmente les separa, él en México y ella en España. Tardaron poco en volver, pero en marzo de 2018 acabaron la relación de manera definitiva, hasta ahora. Incluso al empresario mexicano se le llegó a relacionar con un nuevo amor a tenor de unas fotografías. “Elías y yo ya no estamos juntos, y es normal que se le vea con otras mujeres. Las relaciones a distancia son difíciles de llevar”, comentó la modelo acerca del fin de su noviazgo con Elías Sacal, que les movía entre Madrid, México y Nueva York sin una estabilidad.

“Yo estoy tranquila y feliz. Me lo he pasado muy bien, he aprendido mucho, pero depende del precio que uno tenga que pagar para mantener ese amor”, declaró Mar Flores con naturalidad y elegancia cuando la relación parecía apagarse de una manera definitiva. Ahora, está dispuesta a pagar el precio.

Recientemente, Mar Flores decidió no acudir a la boda de su sobrino, Diego Matamoros. A pesar de insinuar su asistencia, la modelo no se presentó, cuestión que fue criticada duramente por su ex cuñado y ex representante Kiko Matamoros.