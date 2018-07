Javier Bardem y Penélope Cruz, desatados en el concierto de Pearl Jam

Como dos adolescentes emocionados. Así fueron ‘pillados’ Javier Bardem y Penélope Cruz en el concierto de Pearl Jam durante el Mad Cool Festival 2018. El oscarizado matrimonio no faltó a una de las citas musicales más importantes del verano y disfrutaron de lo lindo durante la actuación de la banda de Seattle. Junto a ellos se encontraban el también actor Luis Tosar y su pareja, con los que compartieron risas, confidencias y vítores mientras el vocalista de Pearl Jam mandaba “un gran abrazo a vosotros, mis amigos locos”. Bardem y Tosar se dejaron llevar por la emoción completamente: tocaban la guitarra imaginaria y cantaban hasta desgañitarse ante un micro también imaginario. Todo un espectáculo durante el que Penélope aprovechó para hacer varias fotografías y mandar algún que otro mensaje con su teléfono móvil. Dale al play y no te pierdas a Bardem y Cruz como no los habías visto nunca.