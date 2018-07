El ‘príncipe’ de las pasarelas está serio. ¿Qué le pasa? Las últimas apariciones públicas de Jon Kortajarena han llamado poderosamente la atención, y no precisamente por algo positivo. Entre los mentideros de la prensa del corazón está siendo muy comentada la actitud que el modelo ha mantenido con los medios de comunicación últimamente, y es que la distancia que marca el guapo maniquí con los periodistas parece que cada día es más infranqueable.

La fiesta del 30 aniversario de Vogue España, celebrada el pasado jueves 12 de julio, concentró gran parte de la flor y nata nacional e internacional en la Casa de Velázquez de Madrid. El catalogado como ‘evento del verano’ se estaba desarrollando a la perfección, los famosos primero posaban y después concedían unos minutos a los periodistas, una mecánica que se repitió casi con un centenar de invitados. Celebrities internacionales como Kylie Minogue, Adrien Brody o Bar Refaeli no dudaron en atender amablemente a la prensa que estaba allí presente, un gesto que en cierto modo iba implícito en el cometido de asistir a la celebración. Todo iba sobre ruedas hasta que hizo acto de presencia Jon Kortajarena, que acompañado del diseñador Oliviere Rousteing (Balmain) y las modelos Blanca Padilla y Valery Kaufman acapararon todas la miradas. Al igual que al resto de famosos que por allí pasaron, los periodistas pidieron a Jon que concediera unas palabras ante las cámaras, una súplica a la que el modelo hizo oídos sordos. Con semblante serio y mirada fijada en la salida del photocall Kortajarena no quiso hablar, una actitud bastante reprobable y que últimamente parece que viene siendo habitual en él.

¿Qué le pasa a Jon Kortajarena?, se preguntaba la prensa acreditada ante el desplante del guapo maniquí. La realidad es que llueve sobre mojado. En el último evento que organizó Magnum -hace a penas 15 días- con motivo de la presentación de su nueva temporada de verano el modelo acudió como embajador de la marca de helados, un puesto que el año pasado ocupó Blanca Suárez. Dado a que en la anterior ocasión la actriz contestó sin cortapisas a las preguntas de la prensa, todos esperaban recoger algunas declaraciones de Jon de igual manera. Un hecho que no fue del todo así ya que antes de que nadie dijera una palabra los encargados de organizar el acto informaron a los periodistas de que quedaban prohibidas las preguntas al modelo sobre su vida personal y sobre ‘la vecina rubia’, la que es su fan más famosa en las redes sociales y con quien mantiene de continuo un ‘coqueteo’ público en clave de humor. ¿Por qué vetó Jon las preguntas? Actualmente, ningún escándalo se ciñe sobre el guapo modelo y no hay motivo aparente por el que Jon quisiera esconderse. Tiene una bonita sonrisa, cautivadora, como su mirada. Una pena no sacarla a pasear más a menudo, se oye entre los compañeros de la prensa.

Su gran cambio: El nuevo rumbo de su carrera

En este último año la vida de Jon Kortajarena ha sufrido varios cambios. Su retirada temporal de las pasarelas y su inclusión en el mundo de la interpretación han marcado estos últimos meses, algo que conlleva una nueva manera de exponerse públicamente a la que el bilbaino no parece terminar de acostumbrarse.

Su presencia en la serie de Telecinco ‘La Verdad’ ha sido su gran debut en la pequeña pantalla y también una gran oportunidad para mostrar su talento actoral al gran público. Este nuevo escenario profesional lleva consigo largas jornadas de promoción donde la prensa está presente, algo que parece que a Jon se le está haciendo cuesta arriba. ¿No se siente cómodo en su nuevo perfil mediático? Sea como sea Kortajarena tiene aún tiempo para cambiar su actitud, y es que pese a tener experiencia en lo que respecta a los medios de comunicación aún tiene que encajar en su nuevo horizonte profesional.