La visita de Dulce al plató de ‘Sálvame Deluxe’ ha vuelto a sembrar la polémica. Pese a que en un primer momento la niñera de Chabelita no parecía tener ganas de contar nuevos datos sobre las sonadas ausencias en el bautizo de Alberto Isla Pantoja, poco a poco los colaboradores han conseguido que la que en su día fuera la mano derecha de la tonadillera termine hablando.

“Ha sido muy doloroso para Isabel que no acudieran ni su madre, ni sus sobrinos, ni su hermano. Para mí no tiene perdón de Dios lo que han hecho”, decía Dulce al principio de la entrevista sin querer entrar en los motivos por los que la familia Pantoja decidió dejar sola a Isa en esa importante cita. Pese al esmero de la niñera por evitar entrar al trapo finalmente una frase la delató. “Isabel Pantoja Manipuló a otros invitados para que no fueran al bautizo de su nieto”, exclamó la catalana para después añadir: “Mi niña escogió la fecha para que el hijo de Kiko, que está esta quincena aquí, viniera al bautizo. Irene quiso traerlo pero Kiko no la dejó”.

Estas declaraciones calentaron el ambiente y fueron la percha perfecta para que Antonio Rossi sacara a la luz un dato que no era conocido hasta ahora y que podría abrir un nuevo episodio en el ‘culebrón’ Pantoja. “La relación entre Irene e Isabel Pantoja madre no es buena, ella se posiciona en muchas cosas del lado de Isa y con su asistencia al bautizo dio la espalda tanto a Kiko como a la Pantoja”, afirmaba el periodista para después continuar explicando la que según sus informaciones es la verdadera razón por la que el bautizo del hijo de Isa ha contado con tantas ausencias: “Irene ha expuesto en su círculo íntimo que Isabel Pantoja fue quien prohibió a Kiko ir al bautizo. El viernes hubo una discusión entre Kiko e Irene y al final ella decidió ir sola. Quería llevar a sus hijas, pero Kiko no se lo permitió“.

Kiko confirmó su asistencia al bautizo y su aparición en la exclusiva

Las palabras de Antonio han dado pie a que otros colaboradores revelen otras informaciones que vendrían a apoyar la versión del periodista. “La presencia de Kiko estaba tan segura que incluso estaba confirmada formalmente a la revista para hacer la exclusiva. El había confirmado que aparecería en las fotografías de la exclusiva”, afirma Gema López, un dato que tendría lógica si damos por cierto que el cambio de opinión de Kiko con respecto a su presencia en el bautizo se produjo el mismo viernes. La colaboradora de ‘Sálvame’ ha querido ir un paso más allá y ha contado que el día del bautizo, y tras saber que el hermano de Isa Pantoja no iba a acudir, la revista Semana le advirtió a la pareja que el caché de la exclusiva se vería notablemente reducido. “El precio, por supuesto, ha bajado. Y eso se lo dijeron en el momento. De hecho dicen que ese fue un motivo de discusión entre Alberto e Isabel”, añadía Gema.

Lo que es cierto es que la sola presencia de Irene al bautizo sin la compañía de sus hijas sorprendió a muchos, un hecho que ahora dispara los rumores sobre la relación que existe entre la joven y su suegra. “Una persona muy cercana a Irene me confirma la versión de Antonio. De hecho destacan que la forma de pensar de Irene respecto a la que tiene la Pantoja difieren mucho, además me cuentan que el cambio de vida de Kiko se debe a un ultimátum que Irenes Rosales le dio para que adoptara unos hábitos más saludables“, concluía Gema López. Un nuevo nubarrón se cierne sobre Cantora, una casa que parece que nunca encuentra la calma familiar, ¿Será cierto que entre la folclórica y su nuera no hay buena sintonía? Tendremos que esperar para saber más.