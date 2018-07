Suele decirse que después de la noche más oscura, siempre vuelve a salir el sol. Y así parece que también ha sucedido con El Sol de México, apodo con el que popularmente se conoce a Luis Miguel. Tras siete años de silencio, el que fuera uno de los artistas latinos con mayor reconocimiento internacional ha arrancado una gira con la que está triunfando por diversos puntos de nuestro país. Y todo ello con un interés en los aspectos más desconocidos y truculentos de su vida personal que aumenta con cada episodio de la serie biográfica que emite Netflix.

En medio de esta vorágine vital y profesional que envuelve al cantante, dos de la primas de Luis Miguel se han propuesto abrir la Caja de Pandora en uno de los capítulos del pasado que más dolor provocan al mexicano. Se trata de la misteriosa desaparición de la madre del artista, hace ya más de treinta años, cuyas circunstancias nunca se terminaron de esclarecer. Pero, ahora, en una entrevista concedida al programa Hoy, Ivanna y Flavia Basteri afirman haber dado con el paradero de la madre de Luis Miguel y, por ende, de su tía, Marcela Basteri.

Las condiciones en las que supuestamente habrían encontrado a la madre del artista no son, sin embargo, las mejores. Y es que las primas de Luis Miguel aseguran que una indigente ingresada en un hospital en Argentina es su tía Marcela, en la que han reconocido incluso varios lunares. “Nosotras lo que queremos saber es si es nuestra tía, porque tiene todos los rasgos iguales, no queremos colgarnos de Luis Miguel”, aseguraba Ivanna en el citado programa, en el que también desvelaban que habían emprendido la búsqueda de Marcela Basteri en solitario después de que el propio Luis Miguel se negara a ayudarlas, según su versión. Esta truculenta trama se complica tras la orden judicial que ha restringido el acceso a esta misteriosa mujer, una orden que, además, impide que se le practique una prueba de ADN que confirme o desmienta el parentesco con las primas de Luis Miguel.

Una traumática desaparición

El artista mexicano ha declarado que a día de hoy no ha conseguido superar la desaparición de su madre, un episodio traumático que le hizo apartarse de su padre y sobre el que han circulado diversas hipótesis, a cada cual más sórdida: desde que fue asesinada por un capo de la mafia italiana hasta que ejercía la prostitución. Lo cierto es que no se ha sabido nada de ella a ciencia cierta desde que se esfumase cuando se trasladaba desde Italia a Madrid. En la capital española tenía una cita, a la que nunca llegó, con Luis Rey, el padre de Luis Miguel y de sus otros dos hijos, Álex y Sergio. Pero del amor que unió a Marcela con este gaditano ya no quedaban más que las cenizas. La obsesión del padre del artista con la carrera de su hijo había terminado por destruir su matrimonio. A él ya solo le interesaba controlar todo lo que rodease a Luis Miguel. Incluida su madre, la misma que pronosticó que “cuando Micky cumpla 18 años y quiera ver su dinero, verá que solo tiene un puñado de moscas”.