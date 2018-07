¡Con Hacienda hemos topado! Loles León ha vivido este año uno de sus momentos más angustiosos a consecuencia de sus problemas con el Fisco. La ‘chica Almodóvar’ ha tenido que hacer frente a una gran multa a consecuencia de unas irregularidades producidas a la hora de facturar sus responsabilidades fiscales durante los años 2008, 2009 y 2010 y esta disputa ha acabado finiquitando parte del patrimonio de la actriz.

“Lo de Hacienda ya está pagado todo, lo que pasa es que se ponen cosas por ahí que no son. Yo no estoy en ninguna lista de morosos, ya lo he pagado y bien pagado”, afirma la catalana a este digital cuando se le pregunta por el tema. Además, según su testimonio, todo este proceso ha terminado desmantelando sus cuentas corrientes: “Muy tranquila no estoy porque antes tenía y ahora no tengo”.

La actriz quiere pasar página y olvidar esta pesadilla con el Fisco, un asunto que le ha tenido muy preocupada y del que quiere desprenderse. “Lo que nos viene bien ahora es que se deje a un lado este tema y nos dejen tranquilos”, comenta la artista que afirma que en estos momentos se encuentra enfocada en recuperar el colchón económico que tenía y que se ha esfumado a consecuencia de su problema legal. “Ahora a trabajar y a recuperarse”, asiente.

Una sociedad que el Fisco consideró “no válida”

Los problemas con Hacienda de Loles León se focalizan en Loleon S.L., la sociedad creada por la actriz para pagar impuestos por sus ingresos profesionales. La Agencia Tributaria no la consideró válida y por ello le reclamó unos 187.190 euros más una multa de 64.953 euros, un importe del que solo abonó la primera cantidad ya que decidió pleitear la segunda. Tras recurrir al Tribunal Supremo, Loles no consiguió su objetivo y en el mes de abril se dictaminó que tenía que hacer frente al pago que ya se le había asignado. La actriz ha visto de esta manera amenazado su patrimonio, que ahora parece estar en época de vacas flacas.

Pese a este duro bache, la catalana está repleta de proyectos profesionales. Al rodaje de la próxima temporada de ‘La que se avecina’ -que acaba de terminar- se le suma su participación en el Festival de teatro clásico de Mérida con la obra Amazonas,que se podrá ver desde el día 15 al 20 de julio. Como guinda del pastel el lanzamiento de su primer single ‘Qué ganas tengo’ está siendo toda una revolución, tanto es así que hace tan sólo unos días se convirtió en una de las artistas invitadas al Orgullo LGTBI de Madrid cosechando la euforia de los allí presentes. Una mujer fuerte y con talento que es el vivo ejemplo de que remontar es posible, y es que “no hay mal que mil años dure, ni cuerpo que lo aguante”.