Exclusiva, móviles y boda no son una buena combinación. La tecnología y el afán por publicar en las redes sociales los momentos más especiales de cada día han jugado un revés a Diego Matamoros y a Estela Grande. La boda del hijo de Kiko Matamoros ha estado protegida por fuertes medidas de seguridad con el fin de no chafar la exclusiva que el ya matrimonio ha concedido a una revista del corazón, un asunto por cual han intentado cuidar hasta el más mínimo detalle con el fin de no desvelar lo que en tan solo unos días verá la luz en los quioscos.

Pero no, el despiste de una de las invitadas nos ha regalado la que es la primera imagen de Diego y Estela tras convertirse en marido y mujer. La chica, amiga íntima de la novia, quiso inmortalizar un momento de la cena grabando un vídeo que inmediatamente colgó en su perfil público de Instagram. La suerte quiso que mientras ella aparecía de primer plano, por detrás se pudiera ver a los novios disfrutando del banquete nupcial.

Si bien es cierto que las imágenes no gozan de una gran calidad, si que se pueden apreciar algunos de los detalles más importantes de toda boda, el vestido de la novia. Estela luce durante la comida un vestido blanco con escote palabra de honor y corte sirena. En cuanto al pelo podemos ver como la ya nuera de Kiko Matamoros luce melena morena suelta y con raya en medio, todo ello dejando sujeto parte del cabello detrás de las orejas. Por su parte Diego lleva el mismo chaqué de raya diplomática con el que le vimos entrar a la finca, un atuendo que como ya adelantó ‘Sálvame’ había sido elegido por el estilista Nacho Montes.

Esta invitada, sin querer, ha mostrado una imagen de los novios en su día más especial, una metedura de pata que esperemos no acaree consecuencia a la joven. Un despiste así lo puede tener cualquiera.