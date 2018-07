Manuela Velasco se encuentra ante una de las decisiones más importantes de su vida. La actriz atendió a los medios con amabilidad en la alfombra roja de la fiesta por el 30 aniversario de Vogue. Tras conocerse hace unos meses que acudió a una clínica de fertilidad, Manuela no ha rehuido las preguntas al respecto: “Siempre he querido”. Sincera, confirmó su visita a los especialistas. “Como no me he quedado embarazada, fuimos a ver si algo estaba mal” para añadir que “ahora todo está bien” tras haber tenido “cosas desequilibradas por estrés”.

La actriz, sobrina de Concha Velasco, relató de una manera muy natural la gran incógnita que supone hacer un parón en la carrera de una actriz para cumplir una ilusión como es ser madre. “Este trabajo es complicado, da miedo parar”, comentó Manuela. “Dices, ya tengo una edad, parar, luego retomar… Miedos absurdos que cada uno tiene que ir lidiando”.

Hay que “tomar decisiones, en ello estoy”. Un momento muy importante en su carrera y en su vida personal, Manuela Velasco eligirá su camino.