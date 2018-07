La noche más complicada de Andrés Velencoso: Coincide con sus tres ex en la misma fiesta

En un buen embolado. Así se vio Andrés Velencoso el pasado jueves 12 de julio durante la celebración del 30 aniversario de Vogue España. El modelo se enfrentó a la que posiblemente sea una de las situaciones más surrealistas por las que ha tenido que pasar, y es que lo que a priori pintaba cómo una noche de glamour y placer acabó convirtiéndose en una reunión de ‘viejos amigos’.

El catalán tuvo que enfrentarse a una dura prueba en esta fiesta, ya que también estaban invitadas tres de las últimas mujeres que han pasado por su vida: Kylie Minogue, Úrsula Corberó y Steffy Argelich. La polémica estaba servida y la alfombra roja lista para ver desfilar, casi a la par, a este cuarteto amoroso que tiene cómo eje vertebrador a Andrés Velencoso. Lo cierto es que en esta ocasión se cumplió a la perfección eso de “juntos pero no revueltos”, ya que tanto Úrsula Corberó como Steffy Argelich llegaron antes que su exnovio y distanciadas la una de la otra. Además ni la actriz ni la modelo desearon hablar con la prensa allí presente, suponemos que con la intención de evitar preguntas que alimentaran al ‘morbo’ de la situación que allí se estaba creando.

La que sí hizo su aparición estelar por todo lo alto fue Kylie Minogue. Vestida de verde y con una sonrisa de oreja a oreja, la estrella del pop posó frente a los fotógrafos y accedió a contestar las preguntas de los periodistas. Cuando la australiana comenzó a responder a la prensa apareció de fondo Andrés Velencoso, una presencia que la cantante no ignoró. “Es un hombre muy guapo y estoy muy feliz de encontrarme aquí con él. Tenemos una buena relación”, decía la artista echando una mirada cómplice a su ex. Acto seguido era Andrés el que procedió a contestar a los medios, una labor que hizo de manera sobresaliente dado lo poco que le suele gustar hablar sobre su vida privada. “¿Pero cómo has dejado a esta mujer?”, fue lo primero que los periodistas dijeron a Velencoso refiriéndose a Minogue. “La he dejado escapar si…cosas de la vida”, contestó sonrojándose.

Acto seguido los allí presentes le hicieron saber que su exnovia Úrsula Corberó también había pasado por esa misma alfombra roja minutos antes que él, algo que pareció sorprenderle. “¿Acaba de pasar Úrsula? ¡joder! se me van a…”, exclamaba con cierto desconcierto. “Nunca me ha pasado. Buah, vamos a divertirnos en esta fiesta. Es el 3o aniversario, yo este año estoy de celebración, cumplo 40 y bueno… he realizado un editorial muy bonito por ello también”, afirmaba el modelo con una pícara sonrisa para luego afirmar que en su día le hubiera gustado protagonizar una portada de Vogue junto a su ex: “Con Kiley no hicimos nada…se me escapó”, decía con una sonrisa.

Se desconoce qué pasó en el interior de la gran fiesta de la moda que acogió la capital madrileña, pero de lo que estamos seguros es que para Andrés el escenario fue toda una prueba de fuego. Tres mujeres conectadas por el mismo hombre que, pese a proceder de lugares muy distintos, se vieron las caras en un mismo recinto. ¡Qué pequeño es el mundo!