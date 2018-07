¿Dónde está Jorge Javier Vázquez? Los detalles de su primer verano de soltero

Tostándose al sol con el agua de las Maldivas entre sus pies. Así recibió Jorge Javier Vázquez la noticia de su nombramiento oficial como próximo presentador de la sexta edición de Gran Hermano VIP. Una escena paradisíaca con la que Jorge Javier disfruta unas vacaciones que comenzaron al finalizar junio, pero que aprovechó para irse de gira a Vigo con su espectáculo teatral ‘Grandes éxitos’. No fue hasta el día 5 de julio cuando el polifacético artista puso en marcha sus verdaderas vacaciones a un destino idílico y de su gusto. Según ha podido conocer LOOK, el presentador pasará cerca de diez días en las tierras tropicales, concretamente en Maldivas. Es el primer verano que pasa sin la que fue su pareja durante una década, Paco, pero en su lugar ha acudido una amiga íntima del de Badalona con la que disfrutará de la privacidad de los lujosos hoteles maldivos. Sol y playa, nada más perfecto para Jorge Javier Vázquez a la hora de desconectar de su día a día.

Destino conocido y a su gusto

No es la primera vez que Jorge Javier elige las Maldivas como su lugar donde encontrar la paz. Ya lo hizo durante las pasadas navidades, en uno de sus peores momentos como profesional, con Sálvame y Gran Hermano en crisis total. Él, uno de los señalados, hizo bueno el dicho de poner tierra de por medio y, tal y como contó Look, el de Mediaset se marchó en busca del monzón de invierno que impera en las espectaculares tierras por esas fechas. Lo hizo, a diferencia de ahora, en compañía de su ex pareja. Una escapadita con la que buscó centrarse y recargar las pilas.

Ausente, pero protagonista

Si bien la mayor crisis ya pasó, con este viaje Jorge Javier ha dejado atrás algunos de los momentos más candentes de la actualidad veraniega. Y es que él es el protagonista de uno de ellos. Su compañera María Patiño ha sido duramente acusada de ser el topo dentro de los colaboradores de Sálvame. Más concretamente, se le atribuyó haber filtrado a los paparazzi el viaje en barco que tuvieron Mila Ximénez, Jorge Javier Vázquez y la propia periodista durante el pasado verano en Menorca. Las acusaciones de Diego Arrabal no tardaron en ser respondidas por Patiño, que esgrimió en su defensa las incoherencias de la teoría. “¿Por qué iba a avisar a 14 fotógrafos y no sólo a uno propio si quería vender la exclusiva?, ¿por qué alertó a sus compañeros de la presencia de los cámaras?”, se preguntó la periodista en directo. Dicha versión fue confirmada por el propio Jorge Javier Vázquez, que, entre baño y baño en las Maldivas, publicó una defensa de su compañera y amiga en su blog personal de Lecturas negando toda posibilidad de que fuera ella la topo.

La recaída de Terelu

Tampoco ha estado presente Jorge Javier Vázquez en la terrible noticia que ha copado los medios en la última semana. El cáncer volvía a la vida de Terelu Campos un año después de haber superado la enfermedad. De hecho, fue un emocionado Jorge Javier Vázquez el encargado de entregarle a Terelu el ramo de flores como celebración por haber superado ese complicado momento. A su vuelta de vacaciones, el presentador se fundirá seguro en un abrazo con su compañera, que ya estará en pleno proceso de recuperación. En otoño, Jorge Javier se pondrá al mando de la sexta edición de Gran Hermano VIP, un nuevo reto profesional para el que descansa a su manera favorita.