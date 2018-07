Tal y como se esperaba, la operación para extirpar el tumor a la que ha sido sometida Terelu Campos ha resultado exitosa. Así lo confirmaba su hermana, Carmen Borrego, a la salida del hospital: “La operación ha ido bien”. Todavía no se conoce en qué momento se le dará el alta a Terelu, ya que el proceso requiere de un tiempo de adaptación y evaluación por parte de los médicos, su hermana ha confirmado que aún no ha podido verla pero espera hacerlo pronto. Ha sido una mañana de nervios lógicos entre la familia y los amigos que se han congregado para apoyar a la famosa presentadora en un día clave. María Teresa Campos, que ayer ya estuvo acompañando a su hija en las horas previas a la delicada operación, hoy ha llegado tempranísimo al Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz junto a Bigote Arrocet. El cómico se ha ido hace algunas horas del hospital, una vez finalizada la intervención.

La última en salir del centro ha sido María Teresa, que bastante emocionada ha confirmado lo que Carmen y Edmundo ya habían adelantado: “todo ha salido bien, aún no he podido verla porque no la han bajado a planta todavía, pero si sé que está bien”.

[EN IMÁGENES: Terelu, muy bien arropada en su momento más complicado]

Carmen Borrego, la hermana de Terelu, salió de la clínica para despejarse tras el éxito de la operación. Mila Ximénez y Rocío Carrasco, entre otras amistades, acompañaron a Borrego para comer y distraerse del día de hospital .

Y es que Carmen se quedó acompañando durante toda la noche previa a la operación a su hermana. Por la mañana, temprano, se le unieron otros integrantes importantes en la familia Campos. Rocío Carrasco, una ‘hermana’ más, llegaba a la misma vez que Kike Calleja. También estuvo José Carlos Bernal, marido de Carmen Borrego, que no se perdió un día tan importante en la vida de su cuñada.

Algo más tarde, a tiempo para la operación, haría acto de presencia la hija de Terelu Campos, Alejandra Rubio. La joven acudió vestida de negro y se la pudo ver caminar por los aledaños del hospital acompañada por su prima,Carmen Almoguera.