Alessandro Lequio quiso dejarlo muy claro: “Aprovecho para decir que la única mujer que acompaña a mi hijo desde hace dos meses es su madre. Nadie más”. El pasado jueves ningún periodista preguntó al conde específicamente por ella, por Francisca, así que el matiz que hizo él sobre ella fue suficiente para que todos interpretaran que Álex Lequio y su chica, Francisca González, habían roto. Y así ha sido. Tal y como ha adelantado Diez Minutos, la pareja ha interrumpido su noviazgo y, a pesar de que en un principio la joven hasta se trasladó a Estados Unidos para acompañar a su chico al Memorial Sloan Kettering Cancer Center, lo cierto es que ya no están juntos y ella prosigue con su vida en España, a miles de kilómetros de su ya ex.

Álex y Francisca vivían juntos e incluso existían planes de boda, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha llevado a la pareja a emprender vidas por separado cuando Álex atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida? No es fácil conocer los pormenores de su ruptura, sobre todo, porque ni siquiera es sencillo conocer a la verdadera Francisca, esa joven que no se llama así y cuya profesión queda muy lejos de la de Álex a pesar de que en un tiempo ambos vendieron que ella le ayudaba a él con las gestiones de su empresa. LOOK ha podido localizar a la que ha sido nuera de Ana Obregón y no, no se llama Francisca González sino Raquel Rodríguez, el nombre que figura en su documento nacional de identidad.

[Así es Raquel Rodríguez, la exnovia del hijo de Ana Obregón]

Raquel Rodríguez nació en 1992, en Alcalá de Henares (Madrid) y tiene una hermana menor. Aunque todo parecía indicar que había estudiado algo relacionado con la gestión de empresas y el marketing debido a la estrecha colaboración profesional que la unía a Álex, lo cierto es que la joven ha estudiado medicina en la Universidad Francisco de Vitoria. Se graduó en 2017 y desde mayo de este año es médico interno residente del Hospital 12 de Octubre en la especialidad de oncología. Macabra casualidad.

Sin embargo, la medicina no es su única experiencia profesional. A sus 26 años, Raquel ha trabajado además como profesora particular y como modelo. Sí, como modelo. El mundo 2.0 deja rastro de sus múltiples experiencias en el mundo de la moda. Ha ejercido como maniquí del diseñador Jorge de la Rosa o para la modista Laura Monge, para esta última incluso luciendo un bonito traje de novia.

Álex borra a Raquel de su vida

Esta y otras facetas de Raquel han pasado completamente desapercibidas hasta ahora para la prensa. Máxime cuando todo el mundo creía que la joven se llamaba Francisca, tal y como ella misma daba a entender en sus redes sociales. Precisamente, tras su ruptura con Álex Lequio estas han sido eliminadas y ya no hay rastro en el perfil del joven de ninguna Francisca, tampoco de Raquel.

Todo indica que fueron sus obligaciones profesionales las que llevaron a la joven a cruzar el charco e instalarse de nuevo en España tras acompañar a Álex en el inicio de su dura etapa en Estados Unidos. Raquel -o Francisca- estuvo con su chico a principios de abril pero pasadas unas semanas regresó a Madrid y es que en mayo debía incorporarse a su puesto como médico residente en el Hospital 12 de Octubre de la capital. ¿No podía la pareja acaso superar la distancia? Lo que no han podido superar son otros escollos en su relación que finalmente han dado al traste con todo, hasta con sus planes de formalizar su noviazgo. Ahora ella prosigue con sus aspiraciones de convertirse en oncóloga, la especialidad que ha escogido, mientras él continúa con un tratamiento que le ayude a decir por fin adiós a esa “larga y dura enfermedad”, Alessandro Lequio dixit.