Ares Teixidó se ríe de sus desgracias: ¿Por qué está tan magullada?

Si hay algo de lo que no se puede acusar a Ares Teixidó es de no tener sentido del humor. Así lo demostró la presentadora durante el preestreno de la película ‘El mejor verano de mi vida’, un evento en el que el estilismo de la joven le obligó a dar algunas explicaciones. Y es que la mujer que hizo saltar por los aires la posibilidad de reconciliación entre Paula y Bustamante posó en el photocall con las piernas visiblemente magulladas, algo que la prensa no pasó por alto.

“Me caí por las escaleras, pero una caída de esas mortales de mirar atrás y decir ‘por favor, que no me haya visto nadie'”, comenzó explicando Ares, para, acto seguido, narrar con gran sentido del humor el momento en el que se convirtió en una nueva víctima de la obsesión de fotografiarlo todo con el móvil.

Pero esta “caída mortal” no ha sido la única ‘desgracia’ que ha vivido la presentadora en los últimos días. “Lo tengo todo esta semana”, decía Ares Teixidó cuando la reportera le preguntaba por otra de sus visibles ‘secuelas físicas’. ¿Quieres descubrirlo? ¡Dale al play!