La confianza intacta de Terelu Campos: así pasa los días antes de su operación

Terelu Campos comienza una semana decisiva. Tras anunciarse hace apenas cuatro días que el cáncer había reaparecido en su vida, la conocida presentadora se ha relajado con un paseo por Madrid en el que ha aprovechado para jugar a la Lotería y a la ONCE. “Asustada” pero también “esperanzada”, así se describió Terelu en Sábado Deluxe. Un pequeño rato por las calles de la capital que seguro insuflan fuerzas y normalidad antes de la operación a la que se somete el próximo miércoles en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz.

“Tengo la confianza de que me operen y me quiten el tumor. Espero que el análisis de ese tumor me dé esperanzas para volver a pasar por todo”, comentó emocionada ante las cámaras del programa de Telecinco. Terelu, bajo sus gafas de sol, entró en una administración de Loterías y Apuestas del estado durante la soleada mañana de verano. Además, la presentadora se paró junto a un trabajador de la ONCE para hacerse con algún boleto que, con suerte, será premiado y servirá de alegría extra tras su recuperación.

La operación quirúrgica para extirpar el tumor será coordinada por el doctor Francisco Lobo. Tal y como contó la propia Terelu “era pequeño, solo eran 5 milímetros, estaba muy localizado. Este es la cuarta parte del primer tumor de hace seis años”. Así se lo explicó a su madre, María Teresa Campos. La situación médica se antoja favorable “le dije que no le mentía”.

La familia, a su lado

Muchas han sido las muestras de apoyo que Terelu Campos ha recibido tras conocerse la noticia. Emocionada se ha mostrado su familia, con Carmen Borrego, su hermana, siempre a su lado. Especialmente cariñosas fueron las palabras de su hija, que, a través de su tía, dejó claro el optimismo y las buenas vibraciones: “Que sepas que te quiero muchísimo y que eres la mejor madre del mundo. Pudiste hace seis años y ahora también podrás”.