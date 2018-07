Primeras palabras de Rocío Carrasco a su “hermana” Terelu Campos tras el anuncio de su cáncer

Un duro mazazo. El entorno de Terelu Campos ha vivido en los últimos días unos de sus momentos más complicados después de que se hiciera pública la enfermedad que de nuevo esta padece, cáncer de mama. La colaboradora ha querido despedirse de sus compañeros de ‘Sálvame Diario’ antes de someterse a la intervención quirúrgica por su dolencia -programada para el miércoles 11 de julio-, una ocasión que el programa ha aprovechado para que varias personas cercanas a la presentadora hablen con ella en directo.

Optimista, aunque muy preocupada por su futuro más inmediato, la hija de María Teresa Campos ha querido compartir con los telespectadores cómo está viviendo esta difícil situación. “Estaba en mi casa tranquilamente, pero si no hubiera venido, me habría quedado con la penita de no veros, de no abrazaros y de no daros las gracias por vuestro cariño, por vuestro apoyo y vuestra generosidad“, decía Terelu muy emocionada y confesaba: “Para mí, la otra vez que me pasó esto, una de mis mejores medicinas fue este programa. Poder venir por las tardes a trabajar, poder estar con mis compañeros y no sentirme enferma fue crucial. Las medicinas te curan físicamente, pero lo que te cura el alma son las personas que están cerca. Mi mejor medicina fue en su día ‘Sálvame’ y ahora mi mejor medicina también será ‘Sálvame’, no tengo duda“.

Durante la entrevista a Terelu hacía su aparición estelar, de manera telefónica, Rocío Carrasco, su gran amiga o como ella misma dice, “hermana”. La hija de ‘la más grande’ ha querido dedicar unos minutos a la colaboradora, unas palabras que denotan el enorme afecto que entre ellas existe. “Gordi, que tú sabes que ya lo hemos hablado tú y yo, pero hoy te quiero decir delante de todo el mundo que eres una tía fortísima, que no estás sola y que somos muchísimos los que vamos a estar ahí. Estás en manos de profesionales maravillosos. Tú ya has pasado por esto antes y es una cosa milimétrica e ínfima la que tienes ahora, eso no puede contigo”, decía Rocío a su amiga. A estas palabras, la colaboradora -que estaba visiblemente emocionada- contestó: “Quiero que sepas que Fidel y tú sois muy importantes en mi vida. Tu felicidad es mi felicidad, igual que la mía es la tuya. Cuando reímos lo hacemos juntos y cuando lloramos también lo hacemos juntos, pero en estos días cuando lloro lo hago de agradecimiento, por todas esas personas que me mandan continuamente su cariño. Gracias por esta llamada, te quiero amor”.

Su exmarido, el otro gran apoyo de Terelu

Además de la llamada de Rocío Carrasco, la otra gran sorpresa de la tarde ha sido la conexión en directo con Alejandro Rubio, exmarido de Terelu y padre de su única hija. El óptico, que no acostumbra a aparecer en televisión, ha querido mostrar su apoyo a una de las mujeres más importante de su vida. Todo un detalle que evidencia la gran relación que existe entre ambos.

“Yo siempre he estado ahí y voy a estar. Somos una familia y tú y Alejandra sois mis chicas. Te toca luchar de nuevo contra esta maldita enfermedad, pero sé que lo superarás”, decía el exmarido de Terelu mientras ella asentía. “Sabes que eres el hombre más importante de mi vida. Gracias por entrar en directo, sé que estas cosas te cuestan la vida”, contestaba Terelu.

Alejandra Rubio, su gran preocupación

La hija que tienen en común Alejadro Rubio y Terelu Campos es el nexo que ha propiciado que entre la expareja exista tal complicidad. La colaboradora afirmaba que la joven es “el motor” de su vida y que por ella lucharía hasta cansarse por salir adelante. Sin titubear lo más mínimo, la presentadora ha contestado a los compañeros que se han referido a Alejandra Rubio, la persona que más le preocupa en estos momentos. “El hecho de tener una hija y no un hijo me preocupa mucho. Después de hacerme el jueves de la semana pasada la mamografía me pasaron a la zona de genética. Era impresionante ver cómo la doctora iba dibujando en un papel el árbol genealógico y vas viendo…este cáncer y murió, esta cáncer y murió…el ver eso me sobrecogió y la médica me dijo que tenía una hija y que ella tenía que vigilarse mucho. Me aterroriza pensar que he pasado a mi hija un problema así“, decía Terelu con gesto serio explicando que tiene mucha conciencia de la importancia de la genética en su enfermedad.

Respecto al seguimiento de la prensa, Terelu no duda en agradecer el apoyo mostrado en las últimas horas por parte de los medios, pero ha aprovechado para pedir una última cosa a sus compañeros. “Yo quiero hacer una petición de manera puntual. Entiendo que no puedo pedir que nunca en la vida saquen a Alejandra, pero creo que para una niña de 18 años volver a vivir que su madre tenga otro tumor es una cosa muy complicada. Yo solo digo que si ahora le preguntan por mi tema de manera continuada ella se va a agobiar, Alejandra no es la persona adecuada para preguntarle por mí en estos momentos“, afirmaba Terelu. Un petición de una madre que está dispuesta a todo por continuar al pie del cañón pese al nuevo ‘reto’ que la vida le coloca en el camino.