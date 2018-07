Gerard Piqué (31) no solo actúa como defensa en los campos de fútbol, sino también en los negocios que él mismo lidera. Quien le conoce le define como un gran emprendedor que trata de multiplicar los beneficios en sus proyectos empresariales, aunque ha habido alguna ocasión en la que los ‘tentáculos’ del futbolista no han bastado. Era este mismo jueves cuando su empresa, Kerad Games, echaba el cierre de manera definitiva con más de 2 millones de pérdidas a sus espaldas. Un hecho que no termina de extrañar a sus seguidores, pues desde octubre del pasado año la empresa no tenía actividad en sus redes sociales y la cuenta parecía estar abandonada. Sin embargo, este varapalo no le hará rendirse. El joven trata de continuar la estela de su abuelo, Amador Bernabéu, quien permanece como presidente de algunas sociedades familiares y quien le ha contagiado su gen empresarial. El mismo que le ayuda a triunfar en su actividad empresarial, pese a este fracaso puntual, y es que, según ha podido saber LOOK, tiene cuatro sociedades más que rentables.

El blaugrana no debería estar preocupado si tiene en cuenta los datos financieros a los que este digital ha accedido. Sus empresas gozan de ‘buena salud’ y así lo revelan sus saneadas cuentas. La primera de ellas, Kerad Project, constituida en el año 2006 y dedicada al desarrollo de proyectos, promociones y construcción de edificios de carácter industrial y residencial. En el mismo año en el que el jugador fue cedido por el Manchester United al Real Zaragoza durante tan solo unos meses, creó una sociedad que en el último ejercicio presentado (2016) obtuvo unos beneficios de 2.204.926,44 euros y además, posee un activo total de 18.035.195,83 euros.

La segunda de las sociedades de Piqué que le resulta productiva es Kerad Holding. Logró constituirla en uno de sus mejores momentos, pues acababa de anunciar su renovación en el F.C Barcelona en el año 2013. Prueba de este éxito profesional, el capital con el que inició esta sociedad: 1.500.000 euros, una cantidad muy superior al mínimo exigido por la ley (3.000 euros). Sin embargo, no es la única cifra llamativa. Los beneficios del último ejercicio alcanzan 145.282,74 euros.

Fue en ese mismo año cuando Piqué fundó Kerad 3 Invest Sicav, una sociedad que reparte la mayoría de su patrimonio (13.397.036,13 euros) en fondos internacionales y que cuenta con bonos en Telefónica, Iberdrola, Mediaset, La Caixa o ArcelorMittal. No solo su total activo es positivo y es que, tal y como reza en el último ejercicio presentado, ha obtenido un rendimiento económico de 168.722, 92 euros. Lo mismo que sucede con Bas Alimentaria S.L, aunque en menor medida. Piqué posee una participación del 22 % en esta empresa dedicada a producir hamburguesas que el pasado año percibió un total de 23. 162, 23 euros.

Cifras que suman un total de 2.542.094, 33 euros, lo que lleva a pensar a que Gerard Piqué amasa una fortuna. Aunque este excelente momento económico no solo está relacionado con su presente futbolístico. Lo cierto es que, la historia del catalán poco tiene que ver con el tradicional cuento de hadas que catapulta a promesas del fútbol desde la miseria a las altas esferas. Según reveló su entorno más íntimo a ‘El Mundo,’ Gerard Piqué vivió entre algodones cuando solo era un niño, el niño ‘mimado’ del prestigioso abogado, Joan Piqué y de la jefa de la Unidad de Daño Cerebral del Instituto Guttman, Monserrat Bernabéu. Aunque nadie sabe cuál será su futuro cuando se retire, quizás sus pasos como empresario le acerquen al puesto que muchos sueñan: ser presidente del Barça. Eso sí, ya ha advertido que será atípico. “No seré un presidente al uso. Me tiene que motivar, me muevo mucho por la motivación, lo veremos cuando me retire”, dijo hace tan solo unos meses. La misma motivación que le hace emprender sin parar.