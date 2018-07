Aunque el día decisivo para Terelu Campos (52) llegará el próximo 11 de julio -fecha en la que le será extirpado el tumor de su mama izquierda-, este sábado pasará también a formar parte de su cofre de recuerdos. De esos que cuando echas la vista atrás te provocan un escalofrío intraducible. La colaboradora se ha enfrentado a la que, probablemente, haya sido su entrevista más dura, pues ha contado en primera persona en Sábado Deluxe cómo afronta esta nueva etapa contra el cáncer. Justo un año después de ser dada de alta por la misma dolencia. “Estoy esperanzada y asustada. Tengo la confianza de que me operen y me quiten el tumor. Espero que el análisis de ese tumor me dé esperanzas para volver a pasar por todo”, ha confesado la colaboradora entre lágrimas. “Yo soy fuerte, pero lloro a solas“, ha añadido.

En cada una de sus palabras se ha palpado el nervio y la tensión que se ha apoderado de ella desde que el pasado día 28 de junio recibiera la noticia. Los mismos sentimientos que han transmitido el resto de colaboradores, incluida María Patiño, quien ha ejercido de presentadora. Todos trataban de hablar y apoyar a Terelu, pero no podían evitar hacerlo con la voz entrecortada. “Este momento es mucho peor que la otra vez. No tuve miedo cuando me diagnosticaron el primer cáncer en el pecho derecho. No sé si por ignorancia…Era tan grande la palabra cáncer que no tuve tiempo”, ha dicho Terelu.

Y es que uno de los aspectos más llamativos de su historia es que, pese al temor que en esta ocasión sí ha sentido, Terelu trató de hacer una vida normal durante los siete días en los que permaneció en secreto su recaída. Acudió como cada semana al plató y mostró una normalidad inigualable. “Cuando me dieron la noticia lloré de rabia, de pavor y de terror”, ha desvelado. Sin embargo, nadie lo notó. Con la persona que no fue capaz de disimular fue con su hermana, Carmen Borrego. “Cuando me hice la analítica, me hicieron una mamografía y luego una ecografía. Me pusieron con un doctor que no conocía, pero yo siempre confío…Lo vi tocándome el pecho y pensé que me había visto algo porque tocaba en la misma zona. Ante mi cara de terror, me dijo que había un tejido que no correspondía. Esto fue el jueves 28 de junio… Fui sola porque me gusta ir sola. Por primera vez me derrumbé, no me podía controlar. Solo me disculpaba y la enfermera me cogió de la mano y me dijeron que en ese momento me iban a hacer una biopsia. Se me vino a la cabeza una imagen de seis años atrás. Me recuperé y me hicieron la biopsia sin avisar a nadie. Fue todo muy rápido. Ya mi hermana me llamó y no pude ser fuerte. Le dije que había algo malo”, ha revelado Terelu.

En ese momento no pudo evitar pensar en su madre y en su hija Alejandra. En cómo les diría que esta pesadilla había vuelto a golpear su vida. Quería revelar a María Teresa la noticia, pero con el máximo de información, pues la presentadora ha estado delicada de salud. “La peor batalla fue llegar a casa de mi madre y contárselo. Fui con mi hermana y con mi doctora y mi madre pensaba que era una comida porque quería que comiéramos todas juntas. Nos miramos sabiendo lo que teníamos que decirle. Ella se puso a temblar, la doctora le tranquilizó lo que pudo…Yo le dije que no le mentía, que era pequeño, que solo eran 5 milímetros, que estaba muy localizado. Este es la cuarta parte del primer tumor de hace seis años“, ha declarado.

Será en unos días cuando el tumor se analice y se compruebe el alcance. “Tengo pruebas previas a la intervención. La del martes es muy importante porque me analizan si el ganglio que está más cerca está o no afectado”, ha dicho Terelu temerosa. Por supuesto, ha estado arropada por su hermana Carmen, quien le ha leído en directo un tierno mensaje que quería transmitirle su pequeña Alejandra. “Mamá, confío en ti. Todo va a salir bien y siempre voy a estar a tu lado. Sé que muchas veces soy muy difícil de llevar, pero te aseguro que voy a ponértelo lo más fácil posible porque esta vez voy a estar contigo. Ahora tenemos que estar todos contigo. Que sepas que te quiero muchísimo y que eres la mejor madre del mundo. Pudiste hace seis años y ahora también podrás”, eran las palabras de Alejandra.

Minutos después Carmen ha revelado una anécdota sobre esta joven que ha alcanzado este año su mayoría de edad. Durante el primer cáncer que azotó su vida hace seis años, Alejandra tan solo tenía. Aunque ellas creían entonces que no era consciente del difícil momento que les había tocado vivir, nada más lejos de la realidad. “La vez anterior pensábamos que Alejandra no se enteraba porque tampoco sabía expresarlo. Un día entré a su habitación y tenía un calendario. En él tenía apuntado cada quimio de su madre y en la última ponía ‘por fin hemos terminado mamá'”, ha dicho Carmen. ¡Mucho ánimo Terelu!