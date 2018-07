El corazón de Ágatha Ruiz de la Prada (57) se hizo añicos a finales del año 2016. Después de 30 años junto a Pedro J. Ramírez, su vida sentimental dio un giro radical. Se divorció del periodista y, aunque ella entonces lo catalogó como una “putada”, hoy en día afirma encontrarse infinitamente feliz. Tan feliz que está exultante y así lo ha demostrado este domingo en ‘Viva la vida’. Ataviada de un pantalón multicolor -quizás en apoyo al LGTB- y una camiseta desenfadada en tono fucsia, la diseñadora ha desprendido juventud y, sobre todo, ha hecho gala de su sinceridad. Una franqueza que ha reflejado al hacer referencia a su actual pareja, Luis Miguel Rodríguez,con el que tan solo lleva unas semanas. Sin embargo, la artista ha demostrado que no es cuestión de tiempo, sino de intensidad. “Lo reconozco, estoy enamorada de Luismi”.

“Es un marciano. Nunca me hubiera imaginado empezar con él. Me hizo mucha gracia porque una revista sacó una lista con mis posibles novios y al único que no conocía era a él. Ese mismo día le conocí en una fiesta de cumpleaños de Teresa Bueyes…”, ha confesado Ágatha. Sin reparo ni tapujos y desvelando que para ella “físicamente no pegan nada el uno con el otro”, ha dicho con mucho humor qué opina de la palabra chatarrero para referirse a Luis Miguel. “Él sabe mucho de señoras. Es muy simpático y recicla muy bien. Para mí eso siempre ha sido una obsesión. A mi ‘chatarrero’ me pone, no pasa nada por decirlo. A él le digo que no debería molestarle que le llamen así porque es sexy”, ha dicho entre carcajadas.

También ha hablado con Toñi Moreno sobre Carmen Martínez Bordiú, quien en el pasado fue pareja de Luis Miguel. “Con ella no tengo ningún problema, nos llevamos bien. De hecho, hemos comido Luismi y yo con ella y también con más gente”, ha comentado Ágatha. Mientras tanto el empresario prefiere permanecer en silencio, prueba de ello el comportamiento que este fin de semana ha tenido en el desfile de Ágatha en la Mercedes Benz Fashion Week. Ni una palabra sobre Ágatha. Eso sí, mucha complicidad entre ambos.