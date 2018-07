El futuro de Terelu: el revés que frena su mejor racha profesional

Un nuevo mazazo llega a la casa de las Campos. La noticia del cáncer de mama que de nuevo sufre Terelu ha pillado por sorpresa a la prensa, que no esperaba para nada la recaída de la colaboradora. Máxime cuando hace poco más de 48 horas la periodista aparecía ante las cámaras de Telemadrid pletórica y con una sonrisa de oreja a oreja. El programa ‘Aquí hay madroño’ la invitó para repasar los mejores años de su vida, esos que pasó trabajando en la cadena autonómica, y aquel miércoles, insistimos, hace apenas 48 horas, Terelu se mostraba alegre, contenta, sin atisbo alguno de la preocupación que en estos momentos, seguramente, invade a la colaboradora. De hecho, unas palabras de David Valldeperas asegurando que la cúpula de Telemadrid pensaba en ella para los nuevos proyectos que la cadena quiere iniciar en septiembre supusieron para Terelu un gran chute de energía y de orgullo en una etapa marcada por las críticas que ha recibido desde su otra casa, Mediaset, y que, según su entorno, le habían dejado un poco “tocada” anímicamente.

Pues bien, precisamente en este contexto, contemplando los muchos frentes profesionales que, de repente, se han abierto ante la primogénita de María Teresa, LOOK charló con ella distendidamente. Conviene situar al lector: eran las cinco de la tarde de este jueves 5 de julio y no, Terelu aún no había anunciado que volvía a padecer cáncer. ¿Cómo afrontaba entonces Terelu su futuro a pesar de la mala noticia? ¿Cómo encajaba las muchas propuestas que estaban surgiéndole?

Humilde y sin querer vender la piel del oso antes de cazarlo, Terelu se mostró cauta con LOOK. Sin embargo, es una realidad que si antes la colaboradora solo se ceñía a sus colaboraciones en ‘Sálvame’ y su reality ‘Las Campos’, ahora se atiene a otros nuevos retos muy interesantes. Su libro, su colección de joyas, la caña que le ha tirado recientemente Telemadrid… Y por si todo ello fuera poco su nueva faceta como actriz. Sí, como actriz, porque -cuidado aquí va un spoiler- la que fuera presentadora de ‘Con T de tarde’ aparece en la nueva temporada de la serie ‘Paquita salas’, el gran éxito de ficción de Los Javis.

Su continuidad en ‘Paquita Salas’, la serie del momento

“Estoy muy contenta con el resultado. Lo pasé estupendamente y me sentí muy respetada. Cuando terminamos la secuencia todos los actores me dedicaron un aplauso y fue un momento muy bonito”, cuenta Terelu en conversación con LOOK. ¿Continuará en la nueva temporada de la serie?, se interesa este medio. “Los directores están contentísimos, eso no te lo puedo negar. Ellos querían terminar la temporada conmigo y ha sido una experiencia muy gratificante”, confiesa la televisiva, que añade: “Aún no sé si voy a continuar, está un poco en el aire. Serán los Javis los que decidirán lo que finalmente pasará con Bárbara Valiente. Si quieren que mi personaje siga será cuestión de hablarlo. Por ahora hay dos meses por delante en los que ellos están trabajando en el guion de serie y a partir de ahí, si quieren contar conmigo y llegamos a un entendimiento, podría volver”.

En sus palabras no hay atisbo alguno de la mala noticia que Terelu acababa de conocer. Con la reaparición del cáncer que ya obligó a Terelu a alejarse de los focos hace ahora seis años, la participación de esta en la nueva temporada de ‘Paquita Salas’ está en stand by. Sobre todo porque, tal y como ya han anunciado Los Javis, la tercera entrega se grabará este mismo verano.

Telemadrid, la otra gran ‘oferta’ de Terelu

El otro proyecto que Terelu también mantiene en el aire es Telemadrid. “Te voy a decir algo que me ha llegado desde muy arriba de esta casa. Vamos a ver, en septiembre van a empezar mogollón de programas en Telemadrid. Pero muchísimos, porque el cambio ha empezado y esto va hacia arriba y te digo que tu nombre suena con fuerza”, decía el conductor de ‘Aquí hay Madroño’ a la hija de María Teresa Campos. Terelu, por su parte, no esconde su gratitud, pero no quiere adelantar acontecimientos. Al menos, por ahora. “No sé nada. No creo que sea una colaboración en ‘el Madroño’ como tal. Otra cosa es que en un futuro Telemadrid me ofrezca una colaboración en un proyecto que sea de mi interés. Al final Telemadrid es mi casa, es el lugar donde mejores momentos personales y profesionales he pasado. Si llegase ese proyecto lo recibiría con los brazos abiertos, claro que sí“, afirma la que fuera a principios de los 2000 uno de los rostros más conocidos de la cadena autonómica.

De momento, Terelu Campos debe centrarse en su recuperación. Próximamente tiene que pasar por quirófano y después concentrarse en superar una enfermedad a la que ella ya le ha demostrado de lo que es capaz. Si la superó una vez, lo hará dos, y entonces será cuando, entonces sí, encare todos esos proyectos profesionales que no son más que un merecido premio para una trabajadora incansable. En conversación con este digital, Terelu no esconde sus ganas de seguir creciendo y sí, la interpretación suena con fuerza como el próximo reto al que enfrentarse. Premonitorias palabras las suyas: “El teatro siempre me ha tentado y he tenido varias ofertas, pero por respeto no he terminado lanzándome. Es algo que tengo en mi mente aparcado pero que quizás algún día retome y lo introduzca en mi carrera”. Ya lo saben, cuando Terelu regrese lo hará a lo grande. Como ella.